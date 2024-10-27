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أخبار مصر

السيسي يكشف مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الرهائن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية.

وقال الرئيس السيسي إن مصر قامت بجهود مكثفة خلال اليومين الماضيين لإطلاق مبادرة لوقف الحرب على غزة ولبنان.

وقال الرئيس السيسى إن مصر خلال الأيام القليلة الماضية قامت بجهد كبير في صياغة مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين، ويتم التبادل، 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع، وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات ونؤكد أن أشقائنا في القطاع يتعرضون لحصار صعب جدا يصل إلى حد المجاعة ومهم جدا أن تدخل المساعدات في أسرع وقت ممكن

وقال الرئيس السيسي أجريت اليوم مع الرئيس تبون مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتذليل أية عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي بقصر الاتحادية

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