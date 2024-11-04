محافظ الغربية: تكثيف الحملات الرقابية لمنع التلاعب بأسعار السلع

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الحملات التفتيشية اليومية على الاسواق والمحال التجارية مشددا على أنه لن يسمح بالمساس بغذاء المواطن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بأسعار السلع أو التهاون بأرواح المواطنين، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال أي مخالفات بمراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها اللجنة المكبرة في مركزي سمنود وبسيون بالغربية.

وشدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على جميع القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأِشار الجندي إلى أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي، مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها، وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.