بـ 40 لوحة، كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة تشارك بمهرجان دمياط 2024 (صور)
أعلنت جامعة المنصورة مشاركة كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة في مهرجان دمياط 2024 بأربعين لوحة.
وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة والمشرف علي الكليه وباشراف من الدكتورة شاهنده ترك والدكتور ريم خيري والمهندس عمر الغول صاحب المبادرة.
حيث شاركت كلية الفنون الجميلة في مهرجان دمياط 2024 بالمعرض الفني الكبير ضمن ملتقى الرسم الحر، حيث شارك في المرحلة التحضيرية للمعرض 120 من طلاب الكلية في مسابقة الرسم الحر.
أكثر من أربعين لوحة متميزة
والمعرض ضم أكثر من أربعين لوحة متميزة كونت معرض ملتقى الرسم الحر في المهرجان، وقد خرج المعرض بصورة مشرفة تليق بمجهود الطلاب ومواهبهم وتعكس قدرات كلية الفنون الجميلة وإمكاناتها المتفوقة، وتعكس اهتمام جامعة المنصورة الراقي ودعمها الكبير على كل الأصعدة.
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