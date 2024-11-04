فحص كاميرات مراقبة فندق شهير لمعرفة المتهم بدهس أجنبي على كورنيش النيل

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عن السائق المتهم بدهس بشخص يحمل جنسية أجنبية ، أثناء عبوره الطريق أمام فندق شهير اتجاه ميدان التحرير، محدثا إصابته، وذلك من خلال فحص الكاميرات الموجودة بمحيط مكان الحادث.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب بطريق الكورنيش.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتم نقل المصاب للمستشفى، وتبين بالفحص أن سيارة مسرعة صدمت المجني عليه شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وتحرر محضر بالواقعة.