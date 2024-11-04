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خارج الحدود

رئيسة جورجيا تدعو المواطنين للنزول إلى الشوارع والميادين احتجاجا على نتيجة الانتخابات

مظاهرات جورجيا، فيتو
مظاهرات جورجيا، فيتو

دعت رئيسة جورجيا سالومي زورابشفيلي، المواطنين إلى الاحتجاج على نتائج الانتخابات المشكوك فى نتائجها، كمحاولة لإنقاذ "المستقبل الأوروبي" للبلاد.

رئيسة جورجيا تدعو المواطنين للتظاهر ضد نتيجة الانتخابات

وقالت رئيسة جورجيا سالومي زورابشفيلي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الانتخابات فى جورجيا شابتها مستويات غير مسبوقة من التدخل، والتي تهدف إلى إبعاد الدولة عن مسارها نحو أوروبا وإبقائها داخل مدار الكرملين الروسي. 

وتجمع عشرات الآلاف من الجورجيين خارج البرلمان ليلة الإثنين، مطالبين بإلغاء الانتخابات البرلمانية التي أجريت نهاية أكتوبر الماضى، والتي قالت المعارضة إنها تم تزويرها بمباركة روسيا.


وعن سبب رفض رئيسة جوروجيا، الاعتراف بنتائج الانتخابات، قالت زور ابشفيلي، إن حزب الحلم الجورجي استخدم "كل الأدوات" المتاحة له للتلاعب في الانتخابات ودعت إلى إجراء تحقيق دولي.

فوز حزب الحلم الجورجي المقرب من روسيا بالانتخابات التشريعية

وفى 27 أكتوبر الماضى، قالت اللجنة الانتخابية في جورجيا، إن حزب الحلم الجورجي الحاكم حصل على أكثر من 54% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا، بعد فرز أكثر من 99% من الدوائر الانتخابية.

 

وشكلت هذه النتائج ضربة قوية للجورجيين المؤيدين للغرب، الذين اعتبروا الانتخابات اختيارًا بين الحزب الحاكم الذي يوطد علاقاته مع روسيا والمعارضة التي كانت تأمل في تسريع التكامل مع الاتحاد الأوروبي.

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