مواعيد تسليم شقق جنة مصر للحاجزين بالشيخ زايد

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، سيبدأ يوم الأحد الموافق 1/12/2024، حتى يوم الأحد 23/2/2025، في تسليم 1416 وحدة سكنية للفائزين بها من مشروع الإسكان "جنة 2"، بمنطقة توسعات مدينة الشيخ زايد.

وأوضحت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 46، يوم الأحد 1/12/2024، ووحدات العمارة 47، يوم الإثنين 2/12/2024، ووحدات العمارة رقم 48، يوم الثلاثاء 3/12/2024، ووحدات العمارة 49، يوم الأربعاء 4/12/2024، ووحدات العمارة 50، يوم الخميس 5/12/2024، ووحدات العمارة 41، يوم الأحد 8/12/2024، ووحدات العمارة 42، يوم الإثنين 9/12/2024، ووحدات العمارة 43، يوم الثلاثاء 10/12/2024، ووحدات العمارة 44، يوم الأربعاء 11/12/2024، ووحدات العمارة 45، يوم الخميس 12/12/2024.

وأشارت رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 31، يوم الأحد 15/12/2024، ووحدات العمارة 32، يوم الإثنين 16/12/2024، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الثلاثاء 17/12/2024، ووحدات العمارة 34، يوم الأربعاء 18/12/2024، ووحدات العمارة 35، يوم الخميس 19/12/2024، ووحدات العمارة 36، يوم الأحد 22/12/2024، ووحدات العمارة 37، يوم الإثنين 23/12/2024، ووحدات العمارة 38، يوم الثلاثاء 24/12/2024، ووحدات العمارة 39، يوم الأربعاء 25/12/2024، ووحدات العمارة 40، يوم الخميس 26/12/2024.

ونوهت رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 51، يوم الأحد 29/12/2024، ووحدات العمارة 53، يوم الإثنين 30/12/2024، ووحدات العمارة رقم 54، يوم الثلاثاء 31/12/2024، ووحدات العمارة 55، يوم الأربعاء 1/1/2025، ووحدات العمارة 56، يوم الخميس 2/1/2025، ووحدات العمارة 57، يوم الأحد 5/1/2025، ووحدات العمارة 58، يوم الإثنين 6/1/2025، ووحدات العمارة 59، يوم الأربعاء 8/1/2025، ووحدات العمارة 60، يوم الخميس 9/1/2025.

وقالت: سيتم تسليم وحدات العمارة 61، يوم الأحد 12/1/2025، ووحدات العمارة 62، يوم الإثنين 13/1/2025، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الثلاثاء 14/1/2025، ووحدات العمارة 64، يوم الأربعاء 15/1/2025، ووحدات العمارة 65، يوم الخميس 16/1/2025، ووحدات العمارة 66، يوم الأحد 19/1/2025، ووحدات العمارة 67، يوم الإثنين 20/1/2025، ووحدات العمارة 68، يوم الثلاثاء 21/1/2025، ووحدات العمارة 69، يوم الأربعاء 22/1/2025، ووحدات العمارة 70، يوم الخميس 23/1/2025.

وأضافت: سيتم تسليم وحدات العمارة 71، يوم الإثنين 27/1/2025، ووحدات العمارة 72، يوم الثلاثاء 28/1/2025، ووحدات العمارة رقم 73، يوم الأربعاء 29/1/2025، ووحدات العمارة 74، يوم الخميس 30/1/2025، ووحدات العمارة 75، يوم الأحد 2/2/2025، ووحدات العمارة 76، يوم الإثنين 3/2/2025، ووحدات العمارة 52، يوم الثلاثاء 4/2/2025، ووحدات العمارة 99، يوم الأربعاء 5/2/2025، ووحدات العمارة 100، يوم الخميس 6/2/2025.

ولفتت رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 102، يوم الأحد 9/2/2025، ووحدات العمارة 103، يوم الإثنين 10/2/2025، ووحدات العمارة 104، يوم الثلاثاء 11/2/2025، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الأربعاء 12/2/2025، ووحدات العمارة 106، يوم الخميس 13/2/2025، ووحدات العمارة 107، يوم الأحد 16/2/2025، ووحدات العمارة 108، يوم الإثنين 17/2/2025، ووحدات العمارة 109، يوم الثلاثاء 18/2/2025، ووحدات العمارة 110، يوم الأربعاء 19/2/2025، ووحدات العمارة 111، يوم الخميس 20/2/2025، ووحدات العمارة 101، يوم الأحد 23/2/2025.