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رياضة

مصدر باتحاد الكرة، نقل تصفيات شمال إفريقيا للشباب من السويس للإسماعيلية

منتخب الشباب يستعد
منتخب الشباب يستعد لتصفيات شمال إفريقيا، فيتو

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أنه تقرر نقل تصفيات شمال إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، لتقام بمدينة الإسماعيلية بعد أن كان مقررا أن تقام على استاد السويس الجديد بمدينة السويس. 

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن اتحاد الكرة لم يكشف عن أي أسباب وراء نقل مباريات تصفيات شمال إفريقيا للشباب لتقام بالإسماعيلية بدلا من السويس.

أشار المصدر إلى أن مباريات التصفيات ستقام على الأرجح باستاد الإسماعيلية، وهناك إتجاه لأن يستضيف استاد هيثة قناة السويس بعض مباريات التصفيات.

موعد التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب

وتستضيف مصر تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب 20 سنة خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر المقبل باستاد السويس بمشاركة منتخبات المغرب وتونس والجزائر وليبيا إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.

وحصلت فيتو على الجدول الكامل لمباريات تصفيات شمال إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، والتي تتضمن مواعيد مباريات منتخب الشباب مواليد 2005.

جدول مواعيد مباريات تصفيات شمال إفريقيا لمواليد 2005

مواعيد مباريات تصفيات شال إفريقيا تحت 20 سنة، فيتو
مواعيد مباريات تصفيات شال إفريقيا تحت 20 سنة، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر

بذلك ستكون مباريات منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في التصفيات على النحو التالي:

الجولة الأولى: مصر مع المغرب - الخميس 14 نوفمبر 

الجولة الثانية: مصر مع الجزائر - الأحد 17 نوفمبر 

الجولة الثالثة: مصر مع ليبيا - الأربعاء 20 نوفمبر 

الجولة الرابعة: منتخب مصر “باي” - السبت 23 نوفمبر

الجولة الخامسة: منتخب مصر مع تونس - الثلاثاء 26 نوفمبر 

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

إسلام الشاطر مديرا لمنتخب الشباب 

وعلى صعيد متصل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد تعيين الكابتن إسلام الشاطر نجم المنتخب الوطني والاهلى السابق مديرا لمنتخب الشباب لتعزيز عملية الاستقرار والدعم بالمنتخب قبل المشاركة فى دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري وهي الدورة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

جمال علام يجتمع مع الشاطر بحضور ميكالي

وعقد جمال علام جلسة حضرها نائبه المهندس خالد الدرندلى ومحمد أبو الوفا واللواء حلمي مشهور عضوا مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذى تم خلالها تقديم إسلام الشاطر للجهاز الفني بقيادة ميكالى وحضرها من الجهاز المعاون: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال  وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وعمرو سلمان وأحمد إيهاب الإداريين.
ورحب ميكالى بالوافد الجديد إسلام الشاطر وسيتم الترتيب للفترة القادمة من برنامج الإعداد قبل انطلاق التصفيات.

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