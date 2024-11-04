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أخبار الاقتصاد اليوم: إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال 9 أشهر من 2024.. وزير الاستثمار يبحث مع وزراء تجارة تركيا والسعودية والإمارات تعزيز العلاقات.. انخفاض أسعار البتلو

اللحوم والدواجن،
اللحوم والدواجن، فيتو

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

 

وزير الاستثمار يبحث مع وزراء تجارة تركيا والسعودية والإمارات والمغرب والعراق وفلسطين تعزيز العلاقات

 

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الأربعين لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي بمنظمة التعاون الإسلامي COMCEC، والتي تعقد اجتماعاتها في إسطنبول يومي ٤-٥ نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة واسعة من وزراء تجارةً وممثلين عن ٥٧ دولة.

 

تمويل بـ 50 مليار جنيه من بنك مصر والبنك الأهلي بمشاركة 9 بنوك لصندوق الإسكان الاجتماعي

 

قام بنك مصر والبنك الأهلي المصري بمشاركة 9 بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي.

 

ويقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي الذي يضم كلا من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبين الرئيسيين وضامني التغطية، البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.

 

وتم التوقيع بحضور هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.

 

وفي تعليق للصندوق، أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء ٣٠ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".

 

إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال أول 9 أشهر من عام 2024

 

كشف تقرير مجلس معلومات السيارات، عن إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال أول 9 أشهر من عام 2024، وكانت في الصادرة سيارات نيسان بعد وصول مبيعاتها نحو  9.500 سيارة بحصة سوقية تصل نحو 33%. 

 

مبيعات شركات السيارات التصنيع المحلي بمصر

ووفقا لما أعلنه تقرير مجلس معلومات السيارات، الاميك،  ترتيب شركات السيارات المجمعة بمصر خلال 9 شهور كالتالي: 

1- سيارات نيسان 9.500 سيارة وحصة 33%.
2- سيارات شيري 8.600 سيارة وحصة 30%.
3- سيارات هيونداي 7.000 سيارة وحصة 24%.
4- سيارات BYD بعدد 3.500 سيارة وحصة 12%.
5- سيارات تويوتا 483 سيارة وحصة 2%.
6- سيارات جيب 3 مركبات فقط.
 مبيعات شركات السيارات المستوردة في 9 شهور بمصر

 

انخفاض أسعار لحوم «البتلو» بالأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

 

 

سجلت  أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، انخفاضا  تراوح ما بين جنيه و4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الحمراء البتلو الصافي في محال الجزارة، فضلًا عن سعر لحوم البتلو بالعظم اليوم في السوق، في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة انخفاضا يقدر بـ 1.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 418.6 جنيه في الأسواق.

وفيما يخص  السيارات  المستوردة  من خارج مصر  تصدرتها شركة MG التي باعت اجمالي 4.613 سيارة مستوردة في أول 9 شهور من العام الجاري محليًا. وجاء ترتيب شركات الاستيراد في مصر كالتالي من يناير الي سبتمبر 2024: 

1- سيارات MG بعدد 4.613 سيارة وحصة 18%.
2- سيارات تويوتا 4.272 سيارة وحصة 17%.
3- سيارات كيا 3.122 سيارة وحصة 12%.
4- سيارات رينو 1.906 سيارة وحصة 7%.
5- سيارات سوزوكي 1.686 سيارة وحصة أقل من 7%.
6- سيارات ميتسوبيشي 1.357 سيارة وحصة 5%.
7- سيارات جيلي 1.344 سيارة وحصة 5%.
8- سيارات بايك 910 سيارة وحصة 3.5%.
9- سيارات أوبل 864 سيارة وحصة 3%.
10- سيارات نيسان 814 سيارة وحصة 3%.
11- سيارات بيجو 725 سيارة وحصة أقل من 3%.
12- سيارات سيتروين 619 سيارة وحصة 2%.

 

تراجع مؤشرات البورصة 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.224 تريليون جنيه.

وبلغ  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 30650 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 38001 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجيإكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13450 نقطة.

 

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11320 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة

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