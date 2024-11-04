تشكيل الهلال السعودي لمواجهة استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة استقلال طهران الإيراني، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدخل الهلال المباراة متصدرا لمجموعة غرب آسيا بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، من 3 انتصارات على الريان القطري والشرطة العراقي والعين الإماراتي.

بينما يحتل استقلال طهران المرتبة السادسة في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، من فوز وحيد على الغرافة القطري، مقابل الخسارة من النصر السعودي والسد القطري.

نيمار على مقاعد بدلاء الهلال أمام استقلال طهران

وفضل جيسوس عدم البدء بالبرازيلي نيمار، الذي عاد لقائمة الفريق في المباراة الآسيوية الأخيرة أمام العين وشارك كبديل، كما شهدت التشكيلة تواجد حسان تمبكتي بدلا من علي البليهي الموقوف بسبب طرده أمام العين.

تشكيل الهلال السعودي ضد استقلال طهران

وجاء التشكيل الأساسي للهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي، حسان تمبكتي، كاليدو كوليبالي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: ناصر الدوسري، مالكوم أوليفيرا، سالم الدوسري، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الهجوم: ميتروفيتش. عبدالله الحمدان.