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حوادث

ضبط أكاديمية تعليمية بدون ترخيص للنصب ومنح شهادات دراسية مزورة بمصر الجديدة

شهادات دراسية مزورة
شهادات دراسية مزورة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط أكاديمية تعليمية "بدون ترخيص"، للنصب والاحتيال على المواطنين فى مصر الجديدة.

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة  بالقاهرة - للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان وضبط المدير المسئول وعثر على(شهادات منسوبة للكيان فى عدد من المجالات –شهادات إثبات قيد - كارنيهات للمتدربين - طلبات استخراج شهادات –كتب تعليمية).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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