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أخبار مصر

وزير العمل يُسلم عقود عمل للشباب من بينهم ذوي همم بمحافظة جنوب سيناء

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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سَلَّم محمد جبران وزير العمل، 70 عقدًا من أصل 195 عقد عمل للشباب منهم 45 عقدًا لذوي همم،من أبناء المحافظة، وذلك بحضور اللواء خالد متولي نائبًا عن محافظ جنوب سيناء اللواء د. خالد مبارك،واللواء رماح السيد هاشم رئيس مجلس المدينة،ووفاء نجاح مدير مديرية العمل بالمحافظة،وذلك في إطار خطة  الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

كما شهد الوزير ختام فعاليات مبادرة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقطاع السياحة بمدينة شرم الشيخ،بمشاركة عددٍ من الشركات والفنادق، التي تعمل في مجال السياحة.

 

كما شهد  فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل بجنوب سيناء وشركة ساكنافتا للخدمات في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل..

وأكد الوزير خلال هذه الفعاليات على جهود الوزارة في  تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بتطوير منظومة التدريب المهني،وتأهيل الشباب لسوق العمل، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتمكين المرأة، وتقديم كل أنواع الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

من جانبها أشارت مدير مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء وفاء نجاح، إلى تكثيف جهود المديرية في تنفيذ خطط الوزارة، بالتعاون مع شركاء العمل لتوفير فرص العمل وتدريب الشباب على المهن التي تحتاجها "المحافظة".

 

وفي بداية الفعاليات رحب اللواء خالد متولي نائبًا عن محافظ جنوب سيناء،اللواء د. خالد مبارك، بالوزير، مؤكدًا على حرص "المحافظة" على التعاون مع مديرية العمل لتنفيذ الأهداف المشتركة، والمشاركة في عملية التنمية المستمرة التي تشهدها "جنوب سيناء".

 

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