دوري أبطال آسيا، الهلال السعودي يتقدم بثنائية على استقلال طهران بالشوط الأول

دوري أبطال آسيا للنخبة، انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال السعودي أمام إستقلال طهران بتقدم الأول بهدفين نظيفين في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، ضمن مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل أليكساندر ميتروفيتش هدف التقدم للهلال في الدقيقة 15، ونجح اللاعب نفسه في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 33.

جاء الهدف الأول بتمريرة من خارج منطقة الجزاء من ناصر الدوسري ضربت خط دفاع إستقلال طهران ذهب إليها ميتروفيتش وسددها سكنت المرمى.

أما الهدف الثاني فجاء عن طريق انطلاقة من رينان لودي من الجهة اليسري ومن ثم تمريرة بكرة عرضية نحو ميتروفيتش داخل منطقة الجزاء الذي سددها سكنت المرمى.

تشكيل الهلال السعودي أمام استقلال طهران

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة استقلال طهران الإيراني، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة النخبة الآسيوية.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الهلال السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي، حسان تمبكتي، كاليدو كوليبالي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: ناصر الدوسري، مالكوم أوليفيرا، سالم الدوسري، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الهجوم: ميتروفيتش. عبدالله الحمدان.

وفضل جيسوس عدم البدء بالبرازيلي نيمار، الذي عاد لقائمة الفريق في المباراة الآسيوية الأخيرة أمام العين وشارك كبديل، كما شهدت التشكيلة تواجد حسان تمبكتي بدلا من علي البليهي الموقوف بسبب طرده أمام العين.

إستقلال طهران، فيتو

تشكيل إستقلال طهران أمام الهلال السعودي

فريق إستقلال طهران بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيد حسين الحسيني

الدفاع: أبو الفضل جلالي - سامان فلاح - روزبيه تشيشني - ميلاد زكيبور

الوسط: رامين رضائيان - إبراهيم ندونج - زبير نيكنفس - جلال الدين ماشاريبوف

الهجوم: جايل كاكوتا - محمد حسين إسلامي

الهلال يتصدر مجموعته بغرب آسيا