في العيد القومي الـ68، محافظ كفرالشيخ يضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري بالبرلس (صور)

وضع اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، إكليل الزهور على النصب التذكاري لمعركة البرلس البحرية، ثم قام بغرس أول نخلة بجوار النصب التذكاري، بمناسبة الذكرى الـ68 لانتصار معركة البرلس البحرية، 4 نوفمبر 1956م، تكريمًا للشهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن الوطن، وذلك بمدينة برج البرلس، موضحًا أن معركة البرلس التاريخية رمزًا للصمود والتحدي والفداء والبطولة حيث شهدت مقاومة بطولية من البحرية المصرية ضد أساطيل العدوان الثلاثي، وتميزت بإقدام واستبسال الطاقم المصري في التصدي للسفن الحربية الأجنبية، رغم الفارق الكبير في العدد والقوة، مما يعكس روح الصمود والتحدي التي يتمتع بها الشعب المصري وقواته المسلحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، واللواء سامر عبدالله ندا، قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، والعميد وليد إسماعيل حسن، قائد أول لنشات صواريخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد نادر عثمان، واللواء دكتور سامح العزب، مدير مرور كفرالشيخ، والرائد محمد عبد السميع، قائد مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بالبرلس، والمقدم إسلام محمد القصبي، قائد الكتيبة 109 حرس الحدود، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات الخدمية، ومديري عموم المصالح والقطاعات الخدمية، وعدد كبير من أهالي مدينة برج البرلس، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وفي كلمته، قال محافظ كفرالشيخ، نحتفي اليوم بذكرى عزيزة على قلوبنا جميعًا، الذكرى السنوية للعيد القومي لمحافظة كفرالشيخ، هذا اليوم الذي يُجسد قيمة البطولات والتضحيات التي سطرتها أجيال من أبناء هذه الأرض الطيبة في معركة البرلس البحرية فى الرابع من نوفمبر عام 1956، والتي كانت نقطة تحول هامة في تاريخ مصر، ففي هذا اليوم التاريخي، تصدى أبطال البحرية المصرية جنبًا إلى جنب مع أبناءنا من أهالي البرلس الأبطال، بكل شجاعة لقوات الأسطولين الفرنسي والبريطاني، رغم التفوقِ في العتاد، مقدمين لنا درسًا خالدًا في الشجاعة والتضحية، مجسدين أسمى معاني الوطنية والإخلاص في سبيل الوطن.



وهنأ محافظ كفرالشيخ، أهالي المحافظة وأجهزتها التنفيذية بمناسبة العيد القومي لمحافظة كفرالشيخ في الذكرى الـ68 لانتصار قواتنا البحرية الباسلة في معركة البرلس البحرية ضد العدوان الثلاثي على مصر، في 4 نوفمبر 1956م، سائلًا الله العلي القدير أن يوفقنا جميعًا لمواصلة العطاء، فالشهداء هم منارة نضيء بها دروبنا، وعلينا أن نحافظ على إرثهم ونواصل مسيرتهم.