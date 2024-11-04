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رياضة

أبطال آسيا، أهلي جدة يتصدر مجموعة الغرب بعد الفوز على الشرطة العراقي بخماسية (صور)

أهلي جدة والشرطة
أهلي جدة والشرطة العراقي

دوري أبطال آسيا ، فاز فريق أهلي جدة على نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت بينهما على على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا 2024-2025. 

سجل أهداف الأهلي كل من اللاعب البرازيلي روبرت فيرمينيو في الدقائق 14 و+49، وفراس البريكان في الدقيقة 53رياض محرز هدفين في الدقائق 61 و63. 

فيما سجل هدف الشرطة العراقي اللاعب سجاد جاسم في الدقيقة 29.

بهذه النتيجة يتصدر أهلي جدة مجموعة الغرب مؤقتا بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 12 نقطة. 

تشكيل أهلي جدة أمام الشرطة في دوري أبطال آسيا

في حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي
خط الدفاع: روجير إيبانيز ــ علي مجرشي ــ ريان حامد – سعد بالعبيد
خط الوسط: زياد الجهني ــ  فرانك كيسيه ــ رياض محرز
وفي الهجوم: جابري فيجا ــ روبرتو فيرمينو ــ فراس البريكان

وفي نفس الجولة انتهت مباراة الوصل الإماراتي أمام السد القطري بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد زعبيل، ضمن مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم الوصل بهدف في الدقيقة 19 عن طريق ألكسيس بيريز ثم تعادل رومان سايس للسد في الدقيقة 61.

 

تشكيل الوصل الإماراتي أمام السد القطري

وبدأ فريق الوصل الإماراتي مباراته أمام السد القطري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: خالد سيف الجنيبي

الدفاع: عبد الرحمن صالح خميس - سفيان بوفتيني - هزاع سالمسيونج هيون جونج - ألكسيس بيرير 

الوسط: نيكولاس خيمينيز - سردان ميايلوفيتش - سياكا سيدي بيه

الهجوم: على صالح علي - هاريس سيفيروفيتش

السد القطري، فيتو
السد القطري، فيتو

تشكيل السد القطري امام لوصل الإماراتي

أما فريق السد القطري فبدأ مباراته أمام السد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مشعل برشم 

الدفاع: يوسف عبد الرازق - يوسف عطال - رومان سايس - بوعلام خوخي - طارق سليان

الوسط: محمد وعد - مصطفى مشعل - محمد كامارا 

الهجوم: رافا موخيكا - أكرم عفيف. 

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