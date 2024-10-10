موقف الأهلي والزمالك، تعرف على أندية اللاعبين المهددين بالاستبعاد من منتخب الناشئين بسبب التزوير

كشف مصدر داخل منتخب مصر للشباب مواليد 2008، الذي يقوده المدير الفني أحمد الكأس عن أندية اللاعبين السبعة المستبعدين من المنتخب بسبب تزوير أعمارهم.

وضمت أندية اللاعبين السبعة كلًّا من: إنبي والمقاولون العرب والزمالك والاتحاد السكندري، بينما لم يتورط أي لاعب من الأهلي.

وجاءت نتيجة الأشعة الخاصة باللاعبين السبعة في أحد المعامل المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إيجابية بثبوت قيامهم بتزوير سنهم الحقيقي.

استبعاد اللاعبين السبعة من قائمة المنتخب في مباراة روسيا

وقام الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أحمد الكأس، باستبعاد اللاعبين السبعة من قائمة المنتخب في مباراة روسيا الودية التي أقيمت بالأمس، وقبل خوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تقام بالمغرب الشهر القادم.

على الفور، تحركت الإدارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة علاء نبيل؛ من أجل التأكد من نتيجة التحاليل في المعمل المعتمد من الكاف عن طريق إجراء كشف (الإسورة) في معمل آخر يكون معتمدا من الاتحاد الإفريقي.. وبناء على تلك النتيجة تم استبعاد اللاعبين من لقاء روسيا أمس.

ويأتي هذا الاكتشاف الخطير قبل أقل من شهر واحد من مشاركة الفريق في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية، حيث ستقام التصفيات في المغرب الشهر القادم، ومن المؤكد أن استبعاد اللاعبين السبعة سيلقي بظلاله على الفريق قبل خوض تلك التصفيات.

وهناك اتجاه لإعلان أسماء الأندية التي يشارك بها هؤلاء الناشئين من أجل التصدي لظاهرة التزوير والتسنين في الملاعب المصرية.