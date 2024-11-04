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رياضة

منتخب 2008 يواجه زد مواليد 2005 قبل السفر إلى المغرب

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب 2008، يخوض منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام فريق الشباب مواليد 2005 بنادي زد، في إطار استعداداته لخوض تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة.

 

موعد مباراة منتخب 2008 أمام شباب زد 2005

وتنطلق مباراة منتخب 2008 أمام فريق الشباب بنادي زد في تمام الثانية والنصف ظهرا على ملعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

موعد سفر منتخب 2008 إلى المغرب

وقرر أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 منح اللاعبين راحة سلبية الأربعاء لقضاء أجازة قصيرة مع أهلهم وذويهم، ثم يتجمع الفريق يوم الخميس ويخوض تدريبه الأخير بمشروع الهدف قبل السفر صبح الجمعة إلى المغرب للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

يذكر أن منتخب مصر مواليد 2008 شهد أزمة تزوير في سن بعض اللاعبين قد ضربت منتخب مصر في مسعكره الأخير الذي أقيم بالإسكندرية وتخلله مواجهات ودية مع منتخب روسيا.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس.

وتنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين،، وجاءت مواعيد منتخب مصر على النحو التالي: 

مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا بالمغرب، فيتو
مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا بالمغرب، فيتو

 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الـ2008

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس،والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

 

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