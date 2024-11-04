الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة فتاتين في حادثين منفصلين أثناء عبورهما الطريق بالدقهلية

نقل مصابين، فيتو
نقل مصابين، فيتو

شهد طريق الروضة بطلخا وطريق كفر بدواي القديم إصابة فتاتين إثر اصطدامهما أثناء عبور الطريق في حادثين مختلفين.

إصابة فتاتين أثناء عبورهما الطريق في الدقهلية

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارين  من شرطة النجدة يفيدان باستقبال مستشفي المنصورة العام فتاتين أصيبتا إثر اصطدامهما أثناء عبور الطريق في حادثتين مختلفتين علي طرق بالدقهلية.

 

استقبل مستشفي المنصورة العام  “سماح ع ا س” 39 سنة ربة منزل مقيمة الروضة بطلخا ومصابة بـ كسر مضاعف بالذراع اليمنى وكسر مضاعف بالفخد الأيمن، وجرح متهتك بالجبهة طوله ٧ سم نزيف بالاذن، ادعاء حادث طريق أمام قرية الروضة أثناء عبورها الطريق.

إصابة ثلاثينية أثناء عبورها الطريق صدمتها سيارة 

 

كما استقبل المستشفى" ايمان ع ع ع "33 سنة مقيمة كفر بداوى مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وجرح تهتكى بالذراع اليسرى، وكدمات متفرقة بالجسم، ادعاء حادث طريق أمام قرية كفر بداوى القديم  اثناء تخطيها الطريق.

وتحرر عن ذلك محضرين مختلفين باصابة كل منهما أثناء عبورهما الطريق، للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

إصابة شخص في حريق عقار بشبرا الخيمة

إصابة جندي من لواء جفعاتي بجروح خطيرة بمعارك شمال غزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إصابات خطيرة اشتباه نزيف الأجهزة الأمنية الدقهلية المنصورة النيابة العامة شرطة النجدة

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 05 - 11 -2024

من هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون؟ رمضان عبد المعز يوضح (فيديو)

وزير الخارجية: مصر تستهدف من تحركاتها الدبلوماسية تحقيق الأمن والاستقرار لدول الجوار

البروكلي، يقلل من الالتهابات ويحمي من الأمراض المزمنة

الأكثر قراءة

هذه الفئات محرومة من الدعم النقدي بعد تطبيقه

ارتفاع جديد بسعر الدولار أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

رغم أنفها، إثيوبيا تفتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه لأيام، وخبير مياه يكشف السر

مفاجأة، الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين

لو معاك تسجيل صوتي طلعه، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل

زج فيها باسم مصر، تسريبات مكتب نتنياهو تكشف عن طوفان الأخبار الكاذبة

هتشتري الأرز بكام النهارده؟ اعرف الأسعار

زغلول صيام يكتب: حركة أكرم توفيق تحسسك إنه بيلعب في الساحة! وميدو كان نفع نفسه وهو ابن الـ30 ! وشيكابالا يحل بقى عن الزمالك! والإعلام المهنة الوحيدة التي لا تحتاج رخصة!

منوعات

المزيد

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

سقطت في وادي عميق، مصرع وإصابة العشرات في حادث سيارة بالهند

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده؟ اعرف الأسعار

سعر طن القصدير اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 قرارات هامة في أول جولة لوكيل وزارة التعليم بالجيزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيد الحب، أروع وأجمل 4 قصص حب في حياة النبي

من هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون؟ رمضان عبد المعز يوضح (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads