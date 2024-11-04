إصابة فتاتين في حادثين منفصلين أثناء عبورهما الطريق بالدقهلية

شهد طريق الروضة بطلخا وطريق كفر بدواي القديم إصابة فتاتين إثر اصطدامهما أثناء عبور الطريق في حادثين مختلفين.

إصابة فتاتين أثناء عبورهما الطريق في الدقهلية

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارين من شرطة النجدة يفيدان باستقبال مستشفي المنصورة العام فتاتين أصيبتا إثر اصطدامهما أثناء عبور الطريق في حادثتين مختلفتين علي طرق بالدقهلية.

استقبل مستشفي المنصورة العام “سماح ع ا س” 39 سنة ربة منزل مقيمة الروضة بطلخا ومصابة بـ كسر مضاعف بالذراع اليمنى وكسر مضاعف بالفخد الأيمن، وجرح متهتك بالجبهة طوله ٧ سم نزيف بالاذن، ادعاء حادث طريق أمام قرية الروضة أثناء عبورها الطريق.

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كما استقبل المستشفى" ايمان ع ع ع "33 سنة مقيمة كفر بداوى مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وجرح تهتكى بالذراع اليسرى، وكدمات متفرقة بالجسم، ادعاء حادث طريق أمام قرية كفر بداوى القديم اثناء تخطيها الطريق.

وتحرر عن ذلك محضرين مختلفين باصابة كل منهما أثناء عبورهما الطريق، للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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