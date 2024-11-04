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محافظات

إصابة شخص في حريق عقار بشبرا الخيمة

حريق بعقار بشبرا
حريق بعقار بشبرا الخيمة، فيتو

 أصيب شخص في حريق عقار مكون من 10 طوابق بـ شبرا الخيمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق.  

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حريق بعقار بشبرا الخيمة 

 وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بنشوب حريق عقار مكون من 10 طوابق بشبرا الخيمة بالدور الرابع والخامس وتم الدفع بسيارتين للسيطرة علي الحريق وتبين اصابة شخص بحالة اختناق تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.  

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