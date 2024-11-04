إصابة شخص في حريق عقار بشبرا الخيمة
أصيب شخص في حريق عقار مكون من 10 طوابق بـ شبرا الخيمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق.
حريق بعقار بشبرا الخيمة
وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بنشوب حريق عقار مكون من 10 طوابق بشبرا الخيمة بالدور الرابع والخامس وتم الدفع بسيارتين للسيطرة علي الحريق وتبين اصابة شخص بحالة اختناق تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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