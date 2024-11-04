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حوادث

على طريقة "البيضة والحجر"، سقوط 3 عاطلين يمارسون الدجل والسحر بالجيزة والإسكندرية

سقوط 3 عاطلين للنصب
سقوط 3 عاطلين للنصب بزعم فك أعمال السحر

 تمكنت مباحث الآداب، من القبض على 3 عاطلين  بالجيزة والإسكندرية، لقيامهم بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى لأعمال الدجل والشعوذة للنصب والاحتيال على المواطنين على طريقة فيلم البيضة والحجر.

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رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عدد من الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرتهم على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الجيزة وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل– هاتفى محمول "تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").


كما ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – هاتف محمول "تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").
 

 وبمواجهتهم أقروا بمزاولة نشاطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

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