تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات الاثنين 4 نوفمبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% عند مستوى 30777 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 28123 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% عند مستوى 13509 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 7148 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 11386 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% عند مستوى 3188 نقطة.