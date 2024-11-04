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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت  مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف  تعاملات الاثنين 4 نوفمبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18%  عند مستوى 30777 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33%  عند مستوى 28123 نقطة، وهبط   مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19%  عند مستوى 13509 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27%  عند مستوى 7148 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16%  عند مستوى 11386 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17%  عند مستوى 3188 نقطة.

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