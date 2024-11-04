الحبس سنة لتشكيل عصابي نسائي تخصص في النصب علي المواطنين بمصر الجديدة
قضت محكمة جنح مصر الجديدة بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من سيدتين بالحبس سنة مع الشغل وتعويض 100 ألف جنيه بتهمة النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بزعم استثمارها.
تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون بتضررهم من سيدتين أعلنتا عن نشاط توظيف الأموال.
وأضاف المبلغون أن المتهمتين استوليتا منهما علي مبالغ مالية كبيرة بدعوي توظيفها إلا أنهما فرا هاربين بالأموال ولم يعطوهما الأرباح.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمتين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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