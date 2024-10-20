تجديد حبس زوجين بتهمة النصب على المواطنين في بدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بدر تجديد حبس عاطل وزوجته بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية والنصب على المواطنين، 15 يوما على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات والمستندات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج نظير مبلغ مالى، وكذا الترويج لنشاطهم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعى، متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (عقود عمل مزورة "خالية البيانات"- إيصالات إستلام نقدية "تفيد بتحصلهم على مبالغ مالية من المواطنين" - عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى – عدد من خطوط الهواتف و4 هواتف محمولة وجهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.