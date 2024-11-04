حبس سائق بتهمة دهس شاب أسفل عجلات سيارته بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سائق بتهمة دهس شاب أسفل عجلات سيارة ملاكي بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بحدوث مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير أحد الأشخاص بدائرة القسم اصطدم به قائد سيارة وفر هاربًا مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة المتسببة في الواقعة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.