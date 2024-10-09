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رياضة

منتخب 2008 يخسر أمام روسيا 3-1 وديا

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب 2008، تلقى منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره منتخب روسيا، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية في الدورة الودية بالإسكندرية.

انتهى الشوط الأول بتقدم روسيا بهدف نظيف، وفي الشوط الثاني سجل منتخب روسيا الهدفين الثاني والثالث، وسجل اللاعب باسل مدحت هدف مصر الوحيد في الدقيقة 82، لينتهي اللقاء 3-1 لصالح المنتخب الروسي.

وتشهد الدورة الودية مشاركة منتخبي مصر 2007 و2008 وروسيا والكويت. وجاء الهدف في الدقيقة الثانية والأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

وضم تشكيل منتخب 2008 الذى أعلنه أحمد الكأس المدير الفني، كلا من: عمرو عادل، حمزة الدجوي، محمد جابر، أدهم فريد، مهند الشامي، باسل مدحت، عمر العدوي، إبراهيم عمرو، محمد شحاتة، بلال عطية، وحمزة عبد الكريم.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مواليد 2008، فيتو

منتخب 2008 يتعادل مع الكويت

وكانت انتهت مباراة منتخب 2008 أمام نظيره منتخب الكويت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الإسكندرية الإثنين الماضي، في افتتاح الدورة الودية بالإسكندرية.

وسجل هدف منتخب مصر اللاعب محمد طارق.

وجاءت المباراة في إطار استعدادات منتخب الناشئين لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، والتي تنطلق في المغرب الشهر المقبل.

حرص أحمد الكاس على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية قبل ودية روسيا اليوم واستمر المران ساعة ونصف الساعة.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2008

يضم الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2008 كلا من، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

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