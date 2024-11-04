محافظ دمياط يتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة "حياة كريمة"

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث جاء ذلك خلال جولتهما اليوم الاثنين.

وتضمنت هذه المتابعة، تفقد مشروع سكن كريم بقرية تفتيش ثان التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية، وبحث كافة الملاحظات التى تم رصدها وآليات تلافيها.

المحافظ يوجه برصف الشارع الخلفى للمشروع، وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار

كما وجه برصف الشارع الخلفى للمشروع، وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار به، كما تابع أيضًا الموقف التنفيذي بمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى المحمدية بطاقة ٤ آلاف متر مكعب لخدمة قرى الابراهيمية البحرية والأبراهيمية القبلية والعباسية، وبحث مشكلة تكرار اعطال الغاطسة بعمارات الاسكان الاجتماعى وآليات تلافيها، كما أكد على تلافى الملاحظات التى تم رصدها بعمليات رصف شارع الفرن بالقرية

محافظ دمياط يتابع مشروعات حياه كريمه

وتفقد " الدكتور أيمن الشهابى " مقر الوحدة الاجتماعية بقرية تفتيش ثان وتابع سير العمل بها، لخدمة الأطفال وذوى الهمم، وتابع الأعمال النهائية بوحدة طب الأسرة بالمحمدية، والخطوات المقبلة لتشغيل الوحدة وتغطية القرية بالخدمات الصحية.

وواصل جولته ببحث مشكلة ارتفاع منسوب طريق العباسية عن طبان ترعة المشالب التى تم تبطينها، حيث شدد " المحافظ " على ضرورة دراسة هذا الموقف وآلية تلافيه وذلك لخطورة هذا الوضع على سلامة المواطنين، و شدد أيضًا على تلافى الملاحظات الفنية برصف طريق العباسية وإزالة المخلفات من الطريق وتشغيل السوق وموقف سيارات الأجرة.

وتابع أيضًا الأعمال الجارية لرصف طريق ٨٠١ الذى يتم تنفيذه من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، بطول ٥كم، حيث متبقى تنفيذ كيلو ونصف سيتم الانتهاء منهم خلال الفترة المقبلة.

وقد أكد " الدكتور أيمن الشهابى " على متابعته الدورية لخطط التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى تجرى مرحلتها الأولى بمركز كفر سعد، و ذلك للانتهاء منها وفقًا للخطط الزمنية المحددة، حيث شدد على الإسراع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارى تنفيذها بكافة القطاعات لتحقيق رؤية هذا المشروع القومى الضخم لتنمية الريف، وتوفير كافة الخدمات للأهالى.

فيما وقد أكدت " المهندسة شيماء الصديق " اهتمام المحافظة بهذا الملف، حيث لفتت أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات الدورية بالتنسيق مع كافة الجهات وذلك لتخطى أى عقبات تواجه عمليات التنفيذ والانتهاء من المشروعات وفقًا للجداول والخطط الزمنية.