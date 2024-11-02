محافظ دمياط يُطلق إشارة البدء لمهرجان "دمياط حاجة تانية" بحضور الفنان حسن الرداد (صور)

أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، إطلاق إشارة البدء للدورة الأولى من مهرجان دمياط ٢٠٢٤، خلال احتفالية أُقيمت مساء أمس بفندق شتيجنبرجر اللسان.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط والدكتورة سهى بهجت مستشار وزير السياحة والآثار والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ووالدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والفنان حسن الرداد والنائب محمود مشعل والنائبة هناء فاروق والنائبة ايفيلن متى أعضاء مجلس النواب.

محافظ دمياط: أهم ما يميز راس البر نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض

افتتح " المحافظ " تلك الاحتفالية بكلمة جاء نصها "ضيوفنا الكرام أهلًا ومرحبًا بكم على أرض محافظة دمياط هذه المحافظة المصرية العريقة التي حباها الله بطبيعة فريدة فيها أعظم بقعة ذُكرت فى القرآن الكريم، " مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان "، نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، فيها مدينة رأس البر،كما أن هذه المحافظة اشتهرت بمهن وصناعات تميز أبناؤها بمهاراتهم الفريدة بها مثل صناعات الأثاث والحلويات ومنتجات الألبان، جعلتها من أشهر المدن الصناعية ليس فقط على المستوى المحلى وإنما أيضًا على المستوى الإقليمي والدولي، كما حظت المحافظة بوجود ثلثي أسطول الصيد المصرى بها، لاحتوائها على مساحات مائية متنوعة " نهر النيل، البحر المتوسط، بحيرة المنزلة "، علاوة على ما شهدته من تطورات كبيرة ومتلاحقة خلال السنوات الأخيرة فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لنرى انطلاقة جديدة بكافة القطاعات، التى جعلتها مقصد للزائرين من كل مكان.

محافظ دمياط: مهرجان ( دمياط حاجة تانية ) على مدار تسعة أيام

وواصل " محافظ دمياط " كلمته قائلًا " جاءت فكرة مهرجان دمياط لتسليط الضوء على كل هذه المقومات الطبيعية والصناعية والتجارية، ونحن اليوم بصدد الإعلان عن إطلاق الدورة الأولى منه وستستمر بإذن الله على مدار تسعة أيام حاملًا معه شعار (دمياط حاجة تانية).

وقال أيضًا "إننا سعداء بالشراكات التى جاءت مع هذا المهرجان فقد تم إطلاقه بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والبترول وبمشاركة الغرفة التجارية بدمياط، علاوة على الشراكات المتميزة والفعالة والقوية لبعض الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، رعاة هذا المهرجان، فقد تم وضع أجندة زاخرة بالفاعليات والأنشطة المتنوعة على مدار أيام المهرجان التسعة، تهدف إلى إبراز التراث الغنى لهذه المحافظة من النواحى الثقافية والتاريخية والسياحية والصناعية والتجارية والتسويقية والمجتمعية وتحقيق رواجًا بها، فنحن نسعى إلى إطلاق هذا المهرجان كل عام للوصول بدمياط إلى المكانة التى تستحقها، ومن هنا نعلن افتتاح هذا المهرجان، وأدعو جميع المواطنين من كل مكان على أرض مصر، وخارج مصر، زيارة محافظة دمياط خلال فترة المهرجان للاستمتاع بالفاعليات المتميزة التي تهدف إلى استكشاف هذا التراث الغني لدمياط، كما لا يفوتنى أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى شركاء النجاح ولكل من ساهموا فى إطلاق المهرجان للخروج بصورة "دمياط حاجة تانية".

محافظ دمياط يفتتح مهرجان ( دمياط حاجة تانية )"

ومن جانبها،، أكدت الدكتورة يمنى البحار سعادتها بزيارة محافظة دمياط، مؤكدة أن دمياط محافظة عريقة تمتلك تاريخ طويل منذ العصور القديمة، علاوة على ما تمتلكه من مقومات طبيعية فريدة، وأيضًا وجود صناعات متميزة بها، حيث أشارت إلى أهمية المهرجان فى تسليط الضوء على تلك المقومات.

كما أعرب رئيس جامعة دمياط عن سعادته بمشاركته بإفتتاح المهرجان، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل لكافة مبادرات المحافظة، لتحقيق التنمية على أرضها وخدمة أبناء دمياط.

وأهدى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وعمرو عرنسة مدير المهرجان، درع المهرجان إلى الفنان حسن الرداد، ابن محافظة دمياط، حيث أعرب الرداد عن سعادته بانتمائه إلى هذه المحافظة العريقة وتلك الدعوة لحضور المهرجان.

كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى الدكتورة يمنى البحار تقديرًا لتعاون وزارة السياحة والآثار ودعم المهرجان.

وتضمنت الفاعلية حفلة موسيقية للعازفة منال محى الدين عازفة الهارب وأنامل شرقية.