ريادة الأعمال ندوة بمركز التنمية الشبابية بالمنصورة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم ندوة تعريفية عن ريادة الأعمال من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة.

وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء إنسان" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور غادة السيد مدربة ومنسق المشروع بالإدارة العامة للشباب بالمديرية، وأمنية رفعت منسقة المشروع بالإدارة العامة للشباب، وحضور 25 شابا وفتاة، بقاعة النادي الإجتماعي بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

كما اشادت بدور مديرية الشباب والرياضة في تنفيذ الندوات والمحاضرات وورش العمل للشباب والفتيات لمختلف المراحل السنية لتدريبهم وصقل مواهبهم للمساهمة في إتاحة فرص عمل حقيقية أمامهم لإقامة مشروعات خاصة بهم تعمل على تحسين مستوى معيشتهم وليحيوا حياة كريمة.

وتناولت غادة السيد المدربة تعريف الشباب والفتيات بمفهوم ريادة الأعمال والسمات العامة لرائد الأعمال ومفاهيم إدارة العمليات التجارية , لافتة إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب الحوار والرد على إستفسارات الشباب.

يأتي التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب.