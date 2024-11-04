محافظ الدقهلية يستقبل رئيس المؤتمر الاستشاري الصيني بمقاطعة انخوي

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تانج ليانجري رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي الصيني لمقاطعة انخوي الصينية والوفد رفيع المستوي المرافق له، لمناقشة دعم وتعميق اواصر التعاون بين محافظة الدقهلية ومقاطعة انخوي الصينية.

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة والدكتور ايهاب منصور معاون محافظ الدقهلية،وهانم التهامي مدير ادارة التعاون الدولي بالمحافظة.

واستهدفت زيارة الوفد الصيني للدقهلية مناقشة دعم وتعميق اواصر التعاون بين محافظة الدقهلية ومقاطعة انخوي الصينية، وذلك في اطار اتفاقية التآخي الموقعة بين الجانبين عام 2003.

وفي بداية اللقاء أكد "مرزوق" ان العلاقات المصرية الصينية علاقات وطيده وعميقة وتاريخية تأتي انطلاقا من العلاقات القوية بين القيادة السياسية المصرية والقيادة السياسية الصينية.

وأشار "مرزوق"الي ان زيارة الوفد الصيني للدقهلية اليوم تأتي تعبيرا عن العمق التاريخي للعلاقات بين البلدين مؤكدا ان الدقهلية تتطلع ان تؤتي هذه الزيارة ثمارها في جميع مجالات التعاون بين الدقهلية وانخوي.

المقومات التاريخية والجغرافية والزراعية والاستثمارية والاقتثادية بالدقهلية

وتحدث اللواء"مرزوق"عن المقومات التاريخية والجغرافية والزراعية والاستثمارية والاقتصادية والسياحية والتعليمية الكبيرة التي تتمتع بها محافظة الدقهلية موضحا ان الدقهلية تبلغ مساحتها 3,500 كم مربع، ويبلغ عدد سكانها 7,2 مليون نسمه، وتقع في القطاع الشمالي الشرقي لدلتا النيل





وتضم محافظة الدقهلية 21 مركز ومدينة وحي وتبلغ المساحة المنزرعة بها ( 651 الف فدان ) وتتميز بزراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل ( الأرز- القمح - القطن - بنجر السكر - البطاطس - الخضروات بكافة أنواعها) وتضم الدقهلية ثلاث مناطق صناعيه وستثمارية وتشمل المنطقه الصناعيه بجمصة علي الطريق الدولي الساحلي وتتوسط ثلاث موانئ بحريه تجاريه من أهم الموانئ التجاريه في مصر وهم ( ميناء دمياط - وميناء بورسعيد - وميناء الاسكندريه ) وتقع علي مساحة ( 834 ) فدان تقريبا والمنطقه الصناعيه بالعصافره علي مساحة 30 فدان وتضم 96 مصنعًا وتتميز من قربها من بحيرة المنزله وميناء بورسعيد والمنطقه الإستثمارية بميت غمر علي مساحة 17 فدان وتضم 107 وحده صناعيه تنتج العديد من الصناعات المتنوعه المعدنيه والكيماوية والنسيج والأخشاب وغيرها.

واشار "مرزوق" ان الدقهلية تحظي بالعديد من الفرص الإستثمارية بمدينة جمصة علي ساحل شاطئ البحر الأبيض المتوسط عبارة عن قطع أراضي فضاء عددهم ( 17 ) قطعه مطروحه للاستثمار في كافة الأنشطة ( سياحي – فندقي – خدمي – تجاري – إسكان استثماري – رياضي – فنادق ومولات تجاريه – محطات تموين سيارات – أسواق – مدارس ومستشفيات ) واضاف اللواء "مرزوق" ان الدقهليه ايضا بها بالعديد من المراكز الطبيه المتخصصة.

كما تضم الدقهليه العديد من الجامعات والمعاهد الحكوميه والخاصه والتي بلغها عددها ( 11) جامعة ومعهد أشهرهم جامعة المنصوره تقع علي مساحة 600 فدان وتضم 18 كلية و30 مركز ووحده بحثيه و12 مركز طبي متخصص واضاف ان هناك العديد من المعالم السياحيه والأثريه منها مدينة جمصه السياحية علي البحر الأبيض المتوسط ويبلغ طول شاطئها 10 كيلو متر وكذلك الأثار الفرعونيه حيث تضم الدقهليه مدينتين من أهم المدن في التاريخ الفرعوني حيث كانوا عاصمة مصر وقتها وهم ( تل المقدام بميت غمر كانت عاصمة مصر في الأسره 23 - وتل الربع بتمي الأمديد كانت عاصمة مصر في الأسره (29 ) فضلا عن الأثار القبطيه وأبرزها دير القديسة دميانه ببلقاس، ويعتبر من أقدم الأديره في مصر حيث يعود تاريخه الي القرن الرابع الميلادي، وأكد اللواء"مرزوق" ان كل تلك المقومات تساهم في تعزيز افاق التعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والزراعية.

تعاون منذ 23 عام بين الدقهلية والصين

ومن جانبه قال رئيس وفد مقاطعة انخوي الصينية اننا نسعي الي دفع التعاون وتعميق العلاقات مع محافظة الدقهلية ومقاطعة انخوي في اطار العلاقات الوثيقة بين مصر والصين وتعزيزا لاتفاقية وبروتوكول التعاون الموقع من قبل مع محافظة الدقهلية منذ 23 عاما

تتشابهان في الكثير من المقومات سواء من الناحية الجعرافية والاقتصادية

واوضح "رئيس وفد المقاطعة الصينية"ان مقاطعة انخوي في الصين ومحافظة الدقهلية في مصر تتشابهان في الكثير من المقومات سواء من الناحية الجعرافية او من الناحية الاقتصادية او الزراعية مشيرا ان تشابه المقومات يجعل المجال متسعا لاقامة علاقات اقتصادية واستثمارية ناجحة بين الجانبين، واشار "رئيس الوفد الصيني"ان هناك تفاهمات واضحة بين الرئيس الصيني والرئيس المصري بشأن التعاون في مجالات الاستثمار مؤكدا ان تلك التفاهمات هي بمثابة القاعدة الجيده لتعزيز التعاون بين الدقهلية وانخوي في المجالات المتنوعة.

عرضا تفصيليا عن المنطقة الصناعية بجمصه

وفي ذات السياق استعرض اللواء"مرزوق"ورئيس واعضاء الوفد الصيني في اجتماع موسع بمشاركة السكرتير العام ومعاون المحافظ بحضور عصام حجاج مدير عام الانتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار والدكتور مصطفي عنان مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه عرضا تفصيليا عن المنطقة الصناعية بجمصه.

وقد اشاد الوفد الصيني بالصناعات المتواجدة بالمنطقة والجهود التي بذلتها وتبذلها المحافظة لتذليل العقبات ودفع عجلة الاستثمار بالمنطقة.

خارطة طريق وبرنامج عمل لتفعيل التعاون والتآخي بين الدقهلية وانخوي

واشار رئيس الوفد الي ضرورة تنظيم زيارات متبادلة بين رجال الاعمال بالدقهلية وممثلي الشركات بمقاطعة انخوي الصينية لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار.

هذا وقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة ونقاط اتصال بين الدقهلية وانخوي لوضع خارطة طريق وبرنامج عمل لتفعيل التعاون والتآخي بين الجانبين في المجالات المختلفة.

وفي ذات السياق تبادل " مرزوق"و رئيس وفد مقاطعة انخوي الدروع تعبيرا عن العلاقات الوطيدة والتعاون الوثيق بين الجانبين في المجالات المختلفة الذي سيكون له المردود الايجابي الكبير في كافة القطاعات.