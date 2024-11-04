الإثنين 04 نوفمبر 2024
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حوادث

الأمن الاقتصادي يحرر 11 ألفًا و754 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ضبط كميات من المخدرات وتنفيذ 609 أحكام قضائية متنوعة بدمياط وأسوان

تحرير 33 ألف مخالفة مرورية أعلى الطرق خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 2428 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 8 آلاف و809 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 425 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي، فيما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 92 قضية متنوعة.

 

 

 

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الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الادارة العامة لشرطة النقل الادارة العامة لمباحث الضرائب الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الأجهزة الأمنية

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