محافظ دمياط يتابع سير العمل بالوحدة المحلية لـ كفر سعد

واصل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته التى أجراها صباح اليوم، بمرافقة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، بزيارة كفر سعد، حيث تابع خلالها سير العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بحضور الأستاذ محمد الشبراوى رئيس الوحدة المحلية.

محافظ دمياط يقوم بزيارة كفر سعد

وتفقد " المحافظ " إدارات وأقسام الوحدة لمتابعة سير العمل، حيث وجه بضرورة ميكنة الأعمال داخل الإدارات وذلك لتنفيذ خطة التحول الرقمى، كما تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتابع آلية العمل بمنظومة التصالح فى مخالفات البناء وتلقى الطلبات واستيفاء المستندات، وتواصل مع المواطنين للاطمئنان على حصولهم الخدمات، ووجه تعليماته إلى العاملين بالمركز بالتيسير على المواطنين وإنجاز كافة المهام.

محافظ دمياط يتواصل مع المواطنين خلال تفقده لمكتب البريد الرئيسى بالمدينة

وعلى جانب آخر،، تفقد " المحافظ " مكتب البريد الرئيسى بمدينة كفر سعد، للاطمئنان على انتظام عملية صرف المعاشات، والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث حرص على التواصل معهم والاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم، ووجه تعليماته إلى رئيس الوحدة المحلية ببحث شكاوى المواطنين بشأن قيام بعض سائقى سيارات الأجرة برفع تعريفة الأجرة وتكثيف الحملات لمتابعة تلك المنظومة، وأيضًا حصر مركبات التوكتوك ووضع ملصقات بالتعريفة المحددة.