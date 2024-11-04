وكيل تعليم دمياط يتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس

قام "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس إدارة دمياط التعليمية، وذلك في إطار حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط على الارتقاء بالعملية التعليمية.

وكيل الوزارة يزور مدارس إدارة دمياط التعليمية

وخلال الزيارة التي شملت مدرستي عباس زاهر ودمياط الإعدادية، حرص "عمارة" على حضور طابور الصباح وسط الطلاب والاطمئنان على انتظام الدراسة، وتوفير كافة المستلزمات اللازمة، والتأكد من تطبيق القرارات الوزارية الجديدة بالإضافة إلى حضور الطلاب وانضباط العاملين.

كما أجرى "وكيل الوزارة" حوارات مباشرة مع الطلاب والمعلمين خلال تفقده للفصول، مستمعًا إلى آرائهم واقتراحاتهم حول إجراء التقييمات الشهرية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالانضباط وتفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف.

وكيل الوزارة يزور مدرسة دمياط الإعدادية بنين

وشدد "عمارة" على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق أعلى معايير الجودة بالمدارس، وتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي رقم ١٥٥، مؤكدا على الجميع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج.