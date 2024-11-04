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محافظات

في حضور الوفد الصيني، محافظ الدقهلية يفتتح معرض أيادي مصر

وفد صيني يتفقد معرض
وفد صيني يتفقد معرض ابادي مصر، فيتو

 اصطحب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تانج ليانجري رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي الصيني بمقاطعة انخوي الصينية ووفد المقاطعة المرافق له، وبحضور الدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية في افتتاح معرض الدقهلية الحادي عشر لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية بمكتبة مصر العامة.

وذلك بحضور الدكتورة رباب عبد المؤمن مدير عام مكتبة مصر العامة وهانم التهامي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة ومنسق مبادرة ايادي مصر بالدقهلية، وراندا الزهيري وكيل إدارة التعاون الدولي بالمحافظه، وهبة وهبة رئيس قسم الترجمة بإدارة التعاون الدولي.


واكد محافظ الدقهلية علي دعمه الكامل لأصحاب المنتجات اليدوية لأنها كنز من كنوز مصر وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها، فقد عرفتها الدولة المصرية منذ أقدم العصور فهي تعبر عن عادات وتقاليد حرف مصرية قديمة.

 


وقد أشاد وفد مقاطعة انخوي الصينية بالمعروضات داخل المعرض، والتي تؤكد عراقة محافظة الدقهلية وتبرهن علي الاهتمام بالصناعات والمنتجات التراثية والحرفية وأصر عدد من أعضاء الوفد علي اقتناء عدد من اللوحات ومنتجات المعرض.. 


والجدير بالذكر أن " محافظة الدقهلية " قامت بتخصيص رقم وتس أب ( ‏‪01012113117‬‏) وايميل الكتروني (ayadymisrdakahlia@gmail.com) 
لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها علي المنصة لتسويقها وبيعها.


والجدير بالذكر  أيضا أن مشروع أيادي مصر يتم  بالتنسيق مع (برنامج الأغذية العالمي wfp ) و( شركة اي  أسواق مصر التابعة لمجموعة اي - فايننس الوطنية )، وتدير شركة E أسواق مصر خدمة إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية لكافة مراحلها، وهي المسؤلة عن ( تلقي طلبات المنتجات وتدبيرها وتسويقها حتي تصل للمشتري وتحصيل الثمن وإيداعه في حساب بنكي او كارت ميزه ) عن طريق البرنامج اللوجستي وتوفير كتالوج اون لاين لمدخلات ومستلزمات الإنتاج والخدمات المعاونة، كما تقدم هذه الشركة خدمة الإقراض للمنتجين،  وانواع المنتجات المطلوب تسويقها علي المنصة الإلكترونية هي كالآتي ( فخار - خزف - جلود - خشبية - معدنية - كروشيه - تطريز ). 


وفي ذات السياق شهد محافظ والوفد الصيني عرضا مسرحيا بالمسرح الروماني بالمكتبة هذا وتتضمن زيارة الوفد رحلة نيلية بالنيل بمدينة المنصورة.

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افتتاح معرض الدقهلية العاشر لـ"أيادي مصر" للمنتجات اليدوية والتراثية (صور )

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