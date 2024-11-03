افتتاح معرض الدقهلية العاشر لـ"أيادي مصر" للمنتجات اليدوية والتراثية (صور )

شهد اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية لافتتاح معرض الدقهلية العاشر لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية وبمشاركة الفرفة التجارية ويقام المعرض بمقر عمر أفندي بالمنصورة خلال الفترة من 3 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الإنسان المصري) وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن تنفيذ مبادرة أيادي مصر وإقامة معارض لبيع المنتجات اليدوية والتراثية.

ففي محافظة الدقهلية كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية



هذا وقد حضر الافتتاح المحاسب سامي احمد عبد الرازق نائب رئيس الغرفة التجارية والدكتور ناصر رمضان محمد أمين عام الغرفة التجارية هانم التهامي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة ومنسق مبادرة أيادي مصر الدقهلية، والأستاذة راندا الزهيري وكيل إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، والأستاذة هبه وهبه رئيس قسم الترجمة بإدارة التعاون الدولي..

ومن جانبه اكد محافظ الدقهلية علي دعمه الكامل لأصحاب المنتجات اليدوية لأنها كنز من كنوز مصر وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها فقد عرفتها الدولة المصرية منذ أقدم العصور فهي تعبر عن عادات وتقاليد حرف مصرية قديمة.

وفي ذات السياق قالت "منسق مبادرة أيادي مصر بالدقهلية "ان المعرض يستضيف احدي شركات الادوات المنزلية لعرض كافة الادوات المنزلية للجمهور بتخفيضات من 30 ٪الي 5٪ للجمهور.

والجدير بالذكر أن " محافظة الدقهلية " قامت بتخصيص رقم واتس أب ( ‏‪01012113117‬‏) وايميل الكتروني ( ayadymisrdakahlia@gmail.com )

لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها على المنصة لتسويقها وبيعها.



والجدير بالذكر أيضا أن مشروع أيادي مصر يتم بالتنسيق مع (برنامج الأغذية العالمي wfp ) و( شركة اي أسواق مصر التابعة لمجموعة اي - فايننس الوطنية )، وتدير شركة E أسواق مصر خدمة إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية لكافة مراحلها

وهي المسؤولة عن ( تلقي طلبات المنتجات وتدبيرها وتسويقها حتى تصل للمشتري وتحصيل الثمن وإيداعه في حساب بنكي أو كارت ميزة ) عن طريق البرنامج اللوجستي وتوفير كتالوج أون لاين لمدخلات ومستلزمات الإنتاج والخدمات المعاونة.

كما تقدم هذه الشركة خدمة الإقراض للمنتجين، وأنواع المنتجات المطلوب تسويقها علي المنصة الإلكترونية هي كالآتي ( فخار - خزف - جلود - خشبية - معدنية - كروشيه - تطريز ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ