ادعى فقدان الذاكرة، القبض على مستريح جمع 16 مليون جنيه من الأهالي في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا من القبض علي مستريح جديد، جمع 16 مليون جنيه من أهالي قرية في مدينة دشنا، شمال المحافظة.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكان عدد من المواطنين حرروا عدة محاضر ضد مواطن يتهمونه بالاستيلاء على قرابة 16 مليون جنيه، بحجة توظيفها في التحويلات المالية، مقابل ربح يومي 1%، ومنذ قرابة شهرين توقف عن السداد، وادعى أنه تعرض لحادث وفقد قرابة 2 مليون جنيه كما أنه فقد الذاكرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.