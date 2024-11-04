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محافظات

إزالة 7 إعلانات مخالفة في حملة تفتيشية بقنا (صور)

قنا,فيتو
قنا,فيتو

 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة محمد عبدالرحيم مدير إدارة الإعلانات بالوحدة، مسئول قسم الإشغالات بالوحدة، مسئول الإدارة الهندسية بالوحدة، أعضاء إدارة الإعلانات بالوحدة، حملة على الإعلانات المخالفة بالمحال التجارية، وقد أسفرت الحملة عن إزالة ٧ إعلانات مخالفة.

 وأوضح رئيس المركز أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة والغير مرخصة حفاظًا على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق، وذلك طبقًا لتوجيهات  الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا،وتعليمات  سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا مدينة قنا قسم الاشغالات

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