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محافظات

غلق مزلقان السلامية في قنا الأربعاء المقبل لمدة 5 أيام

غلق مزلقان السلامية
غلق مزلقان السلامية في قنا الأربعاء المقبل لمدة 5 أيام

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، أنه سوف يتم امتداد غلق مزلقان السلامية لمدة خمسة أيام قادمة، وذلك لتنفيذ أعمال التجديدات الخاصة بالسكك الحديدية الخاصة بمشروع تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة / السد العالى.

وأكدت أنه سوف يتم امتداد غلق مزلقان السلامية لمدة خمسة أيام قادمة من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 6-11-2024 وحتى يوم الأحد الموافق 10-11-2024م على أن يكون الطريق البديل مزلقان الرحمانية، ولذا لزم التنبيه والتنوية للمواطنين.

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