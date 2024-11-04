كاف يتجه لتغيير ملعب مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يتجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، لنقل مباراة مازيمبي الكونغولي أمام مولودية الجزائر في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أفريقيا من لوبومباشي معقل مازيمبي إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا.

سبب تغيير ملعب مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يأتي ذلك بسبب مشكلات البث والنقل التلفزيوني التي يعاني منها كاف مؤخرًا مع الكونغو الديموقراطية.



وكانت السنوات الماضية قد شهدت خلافات بين قطاع النقل التلفزيوني في الكونغو الديموقراطية مع شركات البث التابعة والمتعاقدة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأمر الذي أجبر كاف على نقل مباريات مازيمبي في الدوري الأفريقي بنسخته الأولى إلى تنزانيا.

ومن المقرر أن يحسم كاف قراره في مكان إقامة المباراة رسميًا ونهائيًا خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير؛ حيث قال مصدر مسؤول بالكاف في تصريحات لموقع "وين وين" إنه تحدّد رسميًا تاريخ وموعد إقامة المباراة، لكن في انتظار تأكيد الملعب المستضيف للقاء.