تبوح بأسرار جدارية أشعة الشمس المختفية، فيتو في مغامرة داخل طواقي فرعون بقنا (فيديو وصور)

رحلة بدأت في الساعة السادسة صباحا استعدادا للذهاب إلى جبل طواقي فرعون، تلك المنطقة التي يطلق عليها في صعيد مصر جبل الطواقي الموجود في حاجر طوخ بمركز نقادة.

ننتقل من سيارة إلى أخرى وصولا إلى تلك المنطقة التي تستغرق ما يقرب من الساعة تقريبا من مدينة قنا.

"فيتو" تصحبكم في رحلة إلى منطقة جبل طواقي فرعون الأثرية الواقعة في مدينة نقادة غرب محافظة قنا جنوب صعيد مصر.

طواقي فرعون،فيتو

محمد تكرونى، ابن مركز نقادة يسرد طبيعة تلك المنطقة الجبلية قائلا: “من يوم ما وعينا على الدنيا وإحنا نعرف المنطقة مليانة أثار والكل يعرف كده كويس، ومعروف حضارة نقادة للجميع، ولكن تلك المنطقة تحديدا كانت ولا تزال تبوح بالعديد من الأسرار التي تؤكد طبيعة تلك المنطقة الحيوية”.

وأشار أحمد عبد السميع أحمد، ابن منطقة الجبل قرية حاجر طوخ، إلى أن طواقي فرعون مكونة من أربع غرف، وهي عبارة عن غرف تصل إلى مترين أو ثلاثة أمتار ولكل واحدة منهم باب فيما عدا الأخيرة الصغيرة ويقال إنها كانت للأطفال، ونحن نحافظ على هذا المكان لأننا نعرف طبيعته الجبلية جيدا.

ونوه إلى أن المنطقة سياحية يأتي إليها الجميع للتصوير والجلوس في تلك الخلوة الموجودة بهذه المنطقة، ونحن نحافظ عليه جيدا لأنه تاريخ الأجداد، ولا نطلق العنان لأي شخص أن يعبث في تلك المنطقة.

طواقي فرعون،فيتو

وأكد أن المدينة تعد من أكثر المدن التي تضم العديد من القطع الأثرية والمعابد القديمة، المطلة على الشاطئ الغربي لنهر النيل، وعاشت بتلك المدينة حضارتان إحداهما قبل الميلاد كان يطلق عليها «العمرة»، وهي التي ترتبط تاريخيًا بحضارة العرابة المدفونة بسلسلة الجبال الواقعة بين محافظتي قنا وسوهاج.

وفي ذلك العهد، كانت نقادة جبانة للمدينة المصرية القديمة بحسب الروايات التاريخية، وعثر على الكثير من الآثار والأدوات القديمة ذات الصلة بهذا التاريخ، كما ضمت حضارتين ذا تأثير قوي في تكوين الوحدة السياسية، حتى ذكر وقتها أن الحضارة الثالثة والمعروفة بعصر الأسرات المتأخرة، كانت جذورها تمتد إلى فلسطين، وعثر على بعض المستودعات التجارية ذات الوجود المصري.

واستطرد دسوقى محمود، أحد أبناء مدينة نقادة، أن تلك المؤشرات تؤكد أن مدينة نقادة تعوم على سفوح جبال أثرية، وتضم أرضها العديد من الكنوز، وهذا ما دفع الكثير من ناهبي الآثار والمنقبين إلى تملك أراضي المدينة للاستيلاء على كنوزها، وخلال السنوات الأخيرة تم نهب العديد من القطع الأثرية، منها لوحة تعامد الشمس على طواقي فرعون الموجودة في قلب جبل نقادة، فضلًا عن سرقة معبد قديم يوجد تحت الأرض.

طواقي فرعون، فيتو

رؤية مصر 2030

وطالب محمد تكروني، بضرورة وضع المكان على الخريطة السياحية حيث أنه لا يفتقد سوى لأشياء بسيطة، ويمكن أن يتم وضع المكان ليصبح مزارا سياحيا ويصبح مصدر دخل قومي للمحافظة منه، خاصة أن الجبل على الطريق ويحيط به منطقة خالية تماما يمكن من خلالها وضع الأكمنة الأمنية الكافية لهذا المكان ليصبح مزارا سياحيا.

وأشار صابر محمد، باحث أثري، إلى أن المنطقة سياحية من الطراز الأول ويمكن من خلال وضعها سياحيا أن تصبح مزارا، خاصة لقربها على الطريق من عدة مزارات سياحي دينية قبطية وعلى الطريق ناحية دير الملائكة ميخائيل محافظة الأقصر، بمعنى أدق بالنسبة للأفواج السياحية لن يكون الأمر صعبا، بل على العكس تماما والتأمين سيكون سهلا بالنسبة للمكان.

طواقي فرعون،فيتو

طواقي فرعون

وقالت ياسمين محمد، باحثة اثرية، إن الطواقي هي عبارة عن أربع طواقي موجودة داخل الجبل، الأولى بها حفرة كبيرة ذكر أنها كانت حمام لأحد الفراعنة الذين كانوا يعيشون بداخل تلك المنطقة خاصة أن نقادة مدينة معروفة عبر التاريخ الشاهدة علي الحضارة المصرية التي ظهرت على وجه الأرض، التي اتبعت جبانات نقادة الثانية، فالتقاليد السائدة فيما قبل الأسرات من دفن الموتى في الهيئة المثنية وحضارة نقادة الثانية تؤرخ لها في الفترة (3650 - 3300 قبل الميلاد).



تميزت حضارة نقادة الثانية أنها أرست قواعد الحضارة الزراعية وبأنها خطت خطوات واسعة في الصناعات الحجرية والمعدنية، وتوسعت في استخدام النحاس فعلي سبيل المثال وعلى بعد ثلاث كيلومترات شمال غرب نقادة على حافة الصحراء الغربية تقع مقبرة من الأسرات المبكرة، عُثر عليها عام 1897 وتحتوي على ألواح من العاج وأجزاء من مزهريات وأختام طينية تحمل اسم الفرعون نحور آحا وزوجته وهناك ثلاث مقابر بحالة جيدة فيما عدا الرابعة التي تهدم جزء كبيرة منها بسبب أعمال الحفر والتنقيب.



طواقي فرعون،فيتو

سرقة جدارية تعامد الشمس

وعند دخولنا إلى الطواقي وجدنا في الطاقية الأولى فتحة عند تعامد الشمس على تلك الجدارية إلى تضيء هذه الطواقي بالكامل، والجدارية كانت تتعامد عليها أشعة الشمس مرة واحدة في السنة ولكن تم سرقتها، وطالب بضرورة أن يكون هناك حراسة على تلك المناطق حتى يحتفظوا بما تبقى منها.

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