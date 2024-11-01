الجمعة 01 نوفمبر 2024
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محافظات

نقادة تستعد للشتاء بتجهيز مراكز الإيواء (صور)

نقادة،فيتو
نقادة،فيتو

 عقد المجلس التنفيذي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، غرب محافظة قنا، وبحضور محمود زحلان سكرتير عام الوحدة ورؤساء الوحدات المحلية للقرى، وهناء حمدى مدير شئون المجالس بالوحدة ومديري الإدارات المعنية، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بمصلحة المواطنين بدائرة مركز. 

تجهيز مراكز الإيواء بقنا

 وأكد حسين الزمقان رئيس المركز  على أنه تم التنبيه على الجهات المعنية بالاستعداد التام لمواجهة الأزمات والكوارث وتجهيز مراكز الإيواء فى حالة حدوث أى مخاطر خلال الفترة المقبلة بسبب تغيرات المناخية وقدوم فصل الشتاء، والأمطار والسيول المتوقع سقوطها.

 

 كما أكد رئيس المدينة على مديرى الإدارات المعنية على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وعدم تعطيل مصلحة المواطنين، وذلك بناءًا على تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

 

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قنا محافظة قنا محافظ قنا مدينة نقادة

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