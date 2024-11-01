مطران نقادة وقوص يزور جامعة جنوب الوادي

زار الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة وتوابعها، والوفد المرافق له، جامعة جنوب الوادى التابعة لمحافظة قنا.

ومن جانبه أكد الأنبا بيمن على حرصه الدائم على زيارة الجامعة متمنيا المزيد من التطور والازدهار لجامعة جنوب الوادى، ومثمنا جهود رئيس الجامعة لتطوير الجامعة وسعيه الدؤوب لخدمة أهالي المحافظة والمجتمع المحيط.. وشكر الجامعة على جهودها المستمرة من أجل الرقي في العمل.



المشاركة المجتمعية للجامعة

وأكدت الجامعة أن هذه الزيارة تعكس مدى علاقة الجامعة بالمجتمع المدني وجميع طوائفه في إطار المشاركة المجتمعية للجامعة بما يساهم في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

وأشارت الجامعة فى بيان لها أنه خلال اللقاء إلي تقدير إدارة الجامعة لمختلف المؤسسات الدينية، والمجتمعية التي تشارك الجامعة في أداء دورها التنويري والثقافي، وقيامها بمسئولياتها علي النحو الأمثل مؤكدا على الدور الأكاديمي والتعليمى الرائد الذى تقوم به الجامعة في تثقيف الأجيال وتعليمهم ليكونوا مؤهلين لخدمة وطنهم.