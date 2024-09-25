لحظة فتح مفيض سد النهضة، خبير يكشف موعد انتهاء التدفق ويحذر السودان (فيديو)

كشف الدكتور هشام حجاج، خبير الاقتصاد الزراعي وإدارة الأزمات، عن أحدث مقطع فيديو يكشف تدفق المياه من مفيض سد النهضة العلوي، الذي قامت إثيوبيا بفتحه منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، بعد غلقه عدة أيام.

بوابات مفيض سد النهضة لا تزال مفتوحة



وأكد الدكتور هشام حجاج أن بوابات المفيض العلوي لسد النهضة لا تزال مفتوحة والمياه تتدفق منها، برغم عدم عمل توربينات السد بشكل كامل، حيث تعمل بشكل تبادلي، وأنها لا تزال غير قادرة على توليد الكهرباء بالشكل والكفاءة المقررة.

وأوضح الدكتور هشام حجاج أن مهندسا إثيوبيا قد أرسل له مقطع الفيديو ليكشف فيه تدفق المياه من المفيض العلوي، ويظهر المقطع فتح بوابات المفيض العلوي، لتمرير مياه التخزين الزائدة، حتى لا تضر بالسد.



وكان الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم قد كشف عن أحدث تطورات سد النهضة، على النيل الأزرق وخزان جبل الأولياء على النيل الأبيض، قائلًا: "بالنسبة للسد الكارثي، مازال المفيض يعمل وكذلك التوربينات الأربعة بشكل تبادلي."

منسوب بحيرة سد النهضة شبه ثابت



وعن منسوب بحيرة سد النهضة، أوضح هاني إبراهيم أن "منسوب البحيرة شبه ثابت خلال الأسبوع الماضي، وأن هناك ارتفاع بسيط جدًا لا يتجاوز نصف متر"



وتابع الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم "اعتقد أن المنسوب يدور حول 639 متر، بسعة تقديرية 72 مليار متر مكعب أو أعلى قليلًا. ومنسوب السد في السعة النهائية 640 متر بقدرة تخزينية 74 مليار متر مكعب."

ومن المتوقع استمرار تشغيل المفيض حتى نهاية أكتوبر المقبل، مع تراجع عدد البوابات في التشغيل، حيث يصل متوسط اليوم في أكتوبر حوالي 200 مليون متر مكعب يوميًا، وهي قدرة أعلى من قدرات تشغيل التوربينات الأربعة، حسبما ذكر الباحث في حوض النيل هاني إبراهيم.

موعد انتهاء فتح مفيض سد النهضة



وأوضح هاني إبراهيم "أنه مع نهاية أكتوبر سوف يتراجع المتوسط اليومي إلى 150 مليون متر مكعب يوميًا، أو أقل قليلًا، وهي أعلى من قدرة التوربينات الأربعة بالسد، وبالتالي سوف يتم تشغيل المفيض على الاقل خلال أكتوبر من خلال بوابة واحدة أو أكثر."

تدفق مياه سد النهضة، فيتو



وأكد الباحث في الشأن الإفريقي أن "قدرة التوربينات التصميمية تستطيع تمرير حوالي 100 مليون متر مكعب يوميًا، لكنها خلال الفترة الماضية لا تمرر واقعيًا أكثر من 80 مليون متر مكعب يوميًا."

تحذير السودان من بحيرة جبل الأولياء



وقال هاني إبراهيم: "بالنسبة لخزان جبل الاولياء ينبغي الحذر، مازال منسوب بحيرة خزان جبل الاولياء يرتفع بمعدلات اعلى من نفس الفترة في السنوات الماضية مع تعرض النطاق الواقع جنوب جزيرة توتي " ملتقى النيلين" وصولا الى الخزان لارتفاع في المناسيب."

خزان جبل الأولياء في السودان، فيتو



وأشار إلى أن "ارتفاع المناسيب في الظروف العادية أمر طبيعي، حيث يشكل فيضان النيل الازرق في السابق بمثابة حاجز يمنع مرور مياه النيل الابيض بشكل كبير من ان تمر بالمجرى الرئيسي للنيل عند جزيرة توتي"

وقال هاني إبراهيم: "ببساطة النيل الأزرق محمل بالطمي بما يساهم في إعطاء قوة لمياه النيل الأزرق في المرور أولًا، والاستحواذ على المجرى الرئيسي للنيل عند جزيرة توتي، بما يجعل مرور مياه النيل الابيض بشكل بطيء جدًا ومع استمرار تشغيل خزان جبل الأولياء يرتفع المنسوب في المسافة الواقعة من الخزان جنوبا الى جزيرة توتي ملتقى النيلين شمالا."

أضرار ارتفاع خزان جبل الأولياء على السودان



وأوضح أنه "في الظروف الغير طبيعية من تشغيل إثيوبيا للمفيض، أي أن الفيضان أو ما تبقى منه جاء متأخرًا، وبناء عليه ارتفع منسوب وتدفقات النيل الأزرق، وسيطرت على ملتقى النيلين والمجرى الرئيسي للنهر، وبسبب تخبط الروصيرص الواقع تحت رحمة السد الاثيوبي، ويعمل كقنطرة أكثر منه سد يمنع الفيضانات أصبح تشغيله مرهون بتشغيل المفيض بالسد الكارثي، أي أن الأمر مستمر على الأقل لمدة شهر في المتوسط"

التحذير من خطورة زيادة الماء في بحيرة جبل الأولياء، فيتو



وتابع هاني إبراهيم "وفي الجهة الأخرى خزان جبل الأولياء يستقبل تدفقات من النيل الابيض من جنوب السودان ويمرر كميات في اتجاه النيل الرئيسي ومع ذلك يرتفع منسوبه لمستوى يجعل من الضروري الحذر الشديد."

وقال إن "سعة خزان جبل الاولياء حوالي 3.5 مليار متر مكعب والاضرار على السودان مع استمرار ارتفاع المنسوب تعنى تعرض مساحات كبيرة للغرق في محيط الخزان وصولا للخرطوم."

