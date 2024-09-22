الأحد 22 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

وزير التموين: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

 اجتمع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، مع الدكتور بهاء الغنام  المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون مع كل جهات ومؤسسات الدولة لتشارك الخبرات في ملف الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، أوضح  وزير التموين أن الاجتماع يهدف إلى متابعة الجهود الكبيرة التي تبذلها جهات الدولة المختلفة في مجال التنمية الزراعية ومن أهمها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبنجر والمحاصيل الزيتية لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية.

 

ومن جهته، أكد الدكتور بهاء الغنام، أهمية التعاون المشترك مع وزارة التموين والجهات المعنية،  مؤكدًا على خطة جهاز مستقبل مصر لزيادة استصلاح الرقعة الزراعية، مع التركيز على زيادة مساحات الأراضي الزراعية المخصصة للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.

 

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