مصرع شخص صدمه قطار في البحيرة

لقى شخص مصرعه صدمه قطار بمنطقة نظير بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف حيث تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، لتكون تحت تصرف جهات التحقيق التي تولت التحقيقات.

اصطدم قطار بشخص أثناء عبور شريط السكة الحديد بمنطقة نظير

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث اصطدام قطار بشخص أثناء عبور شريط السكة الحديد بمنطقة نظير، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام

وبالفحص تبين وفاة شخص أسفل عجلات القطار، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر المحضر اللازم.