حزب العدل يعقد مائدة مستديرة حول التقاوي ومستقبل الزراعة في مصر

عقد حزب العدل مائدة مستديرة بعنوان "التقاوي والمستقبل الزراعي" بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونقابة المهن الزراعية ومراكز البحوث، وعدد من أصحاب المصالح في القطاع العام والخاص.

ورأس الجلسة المهندس إسماعيل الشرقاوي مساعد رئيس حزب العدل، وأدارتها المهندسة أسماء سعد خميس، عضو وحدة السياسات الإنتاجية واللوجستية بالحزب والمتخصصة في الشئون الزراعية.

التقاوي الزراعية موضوع استراتيجي وأمن قومي

وقال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: قضايا حزب العدل تلمس الموضوعات المهمة وموضوع التقاوي الزراعية موضوع استراتيجي وأمن قومي، ومصر دولة زراعية ولكن بدون مدخلات إنتاجية مثل التقاوي والشتلات والأسمدة وما إلى ذلك، ونحتاج إلى تحديث الجزء التشريعي الخاص بالحماية وسن العقوبات للمخالفات في التراخيص والغش.

وأوصي بإنتاج أصناف قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مع مراعاة أن هناك أزمة في موارد مصر المائية مع الزيادة السكانية، وضرورة تعزيز التصنيع الزراعي الذي يرفع من القيمة المضافة للقطاع، والتوسع الرأسي في الزراعة مع التوسع الأفقي.

الهرم الرئيسي للأولويات هو الغذاء والطاقة والماء

من جانبه أوضح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أن قطاع الزراعة أمن قومي وأن الهرم الرئيسي للأولويات هو الغذاء والطاقة والماء وهي حقوق أساسية لأي إنسان، موضحًا “لدينا نوعين من التقاوي تقاوي محاصيل الحبوب الاستراتيجية ولدينا اكتفاء ذاتي بها بالكامل وتقاوي الخضر التي مازلنا نقوم بالاستيراد بنسبة تصل الى 95% من احتياجاتنا!”.

وشدد نقيب الزراعيين على أن الجهات المنوطة بالرقابة مثل الإدارة المركزية لاعتماد وفحص التقاوي التي تعد هي الجهة المسئولة عن عملية المتابعة للتجار والتأكد من تسجيل الأصناف، فيجب المراجعة والضبط للتراخيص للمشاتل والشركات الخاصة بإنتاج وتصنيع التقاوي.

وحذر من قرصنة التقاوي سواء من خارج الحدود أو عدم وجود للضوابط الحاكمة، مشددا على أنه يجب تغليظ العقوبات الرادعة لعمليات القرصنة للحد منها.

توطين صناعة التقاوي في مصر

وأوضح الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن “العنوان الذي يجب أن نخرج به من النقاش هو أن توطين صناعة التقاوي، أمن قومي يجب وضعه كشعار في الجهات المعنية حيث أن قطاع الزراعة في مصر هو قطاع مختص بالأمن القومي لمصر وملف الامن الغذائي هو ملف مؤثر على السلم الاجتماعي”.

أهمية وجود كوادر زراعية

وطالب الدكتور أحمد عبدالهادي الأستاذ بمعهد البحوث الزراعية بأهمية وجود كوادر زراعية، والبدء في بنائها على أسس علمية واقترح الاهتمام بالمدارس الزراعية مثل دبلوم الثانوي الزراعي، وعقد دورات عملية مكثفة تمكن خريج الدبلوم الثانوي الزراعي أو المعهد الزراعي من العمل في الهجينات ومجال التقاوي وتخريج مهندس زراعي جاهز لإضافة أصناف جديدة، وكذلك استمرار بناء الكوادر وحل مشكلة العمالة غير المدربة وغير المتعلمة وتأثير ذلك على الشركات القادمة من الخارج التي لن تكون قادرة على العمل بشكل كبير دون وجود عمالة على جودة عالية على كافة المستويات.

وشدد “إذا لم أقم بعمل ذلك من الآن ستزداد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والوضع الحالي”.



نوعين من أصناف التقاوي



أما الدكتور مصطفى عفيفي، المستشار الزراعي، فقال “لدينا نوعين من أصناف التقاوي، الأصناف المفتوحة يمكن إكثارها وليس لها حقوق ملكية، والأصناف الهُجن لها اباء وامهات ولها ملكية فكرية”.

وأكد على أهمية التركيز على الأصناف المفتوحة وإتاحتها بكثرة في مصر، موضحا “مازلنا نستورد تقاوي الكوسة على سبيل المثال حتى الآن برغم توفرها محليا، وأيضا أن مصر رقم واحد في تصدير الفراولة لكن لا يوجد لدينا أصناف محلية حتى الآن، ولهذا نحتاج لأصناف تواكب التغييرات، وخريطة جينية للأصناف التي نستطيع العمل بها مع ظل التغير المناخي الحالي”.

البنك الجيني في مصر ليس له علاقة بالشركات

وقالت الدكتورة عبير عبد العاطي الأستاذ بمركز البحوث الزراعية: “بالفعل لدينا البنك القومي للجينات لكن لا نوليه أهمية حيث أن البنك الجيني في مصر ليس له علاقة بالشركات، وذلك في حد ذاته مشكلة”. وأوصت بضرورة وجود ربط بين الشركات والبنك وأنه يجب أن يكون للشركات بنوك جينية خاصة بها، حيث تدفع التغيرات المناخية لتبادل الأصول الوراثية بين الدول، وضرورة وجود الابتكار في التقاوي وإيلائها أهمية كبيرة وتطوير عملية الابتكار في التقاوي وإدخال التكنولوجيا لرفع جودتها حيث أن الشركات ليس لها القدرة على رفع جودة التقاوي.

وتابعت: "ليس لدينا قانون لمنع دخول التقاوي المعدلة وراثيا لمعرفة مدى أمانها مما يؤثر على الأمان الحيوي ويجعل الفلاح في النهاية هو الخاسر، ولذلك يجب قيام معامل خاصة بمراقبة عملية الجودة على التقاوي وأجهزة متخصصة في تقييم التقاوي للوقوف بالمرصاد لعمليات الغش.

مشكلة مغادرة الكادر المصري أرض الوطن

وأشار المهندس محمود راغب، خبير زراعي، إلى مشكلة مغادرة الكادر المصري أرض الوطن للبحث عن سُبل المعيشة في الخارج، مما ترتب على ذلك ضعف المنظومة الفنية والعلمية وتأخر الابتكار في الزراعة وتراكم المشاكل الزراعية وعلى رأس أولوياتها.

و قال النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب العدل: “إننا في حزب العدل مهتمين بكافة التفاصيل ولا نناقشها بشكل سطحي وهدفنا هو الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ قد ترتقي لأن تكون دراسة تقدم في الغرف التشريعية، ونواب الحزب سيقدمون سؤالا برلمانيا حول البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، وهي أول أداة برلمانية ستقدم في ذلك الشأن”.

بدوره قال إسماعيل الشرقاوي، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الزراعية: إن أزمة التقاوي ليست مجرد تحدٍ زراعي، بل هي معركة من أجل غذاءٍ آمن ومستدام، مشيرًا إلى أهمية استثمار القطاع الخاص في صناعة التقاوي إذ يمثل استثمارًا في غذاء الأجيال القادمة.

التقاوي الزراعية الخطوة الأولى في دورة الإنتاج الزراعي

وقالت المهندسة أسماء سعد خميس مديرة الجلسة إن التقاوي الزراعية هي الخطوة الأولى في دورة الإنتاج الزراعي، حيث يعتمد نجاح المحصول وكفاءته على جودة التقاوي المستخدمة في مصر، التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة كمصدر أساسي للأمن الغذائي والدخل القومي، تبرز أهمية صناعة التقاوي في تلبية الطلب المتزايد على الأغذية، خاصة في ظل تزايد عدد السكان والضغوط البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية.

حضر اللقاء من حزب العدل أحمد صبرة أمين سر المكتب السياسي، مي سليم ويوسف العوال مساعدي أمين الإعلام، ومحمد عطية أمين سر وحدة السياسات الإنتاجية واللوجستية، وحسام عربي عضو المكتب الفني لنواب الحزب، بالإضافة لعدد من الباحثين المهتمين بالقطاع الزراعي.