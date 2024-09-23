الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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اقتصاد

هل تنجح خطة دعم القطاع الزراعي وتوطين إنتاج التقاوي في زيادة صادرات مصر الزراعية؟

حاصلات زراعية
حاصلات زراعية

يسعى  برنامج  الحكومة المصرية  لزيادة حجم الإنتاج من الخضروات والفواكه بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، والعمل على فتح أسواق دولية جديدة أمام الصادرات الزراعية وتعزيزها مع ضمان الاستفادة  القصوى من المنظومة  المصرية  المتطورة لتكوين وتتبع الصادرات الزراعية، بهدف ضمان توفير منتجات زراعية عالية الجودة وخالية من الآفات ومطابقة لاشتراطات الدول المستوردة على متابعة  موقف الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية، لضمان الاستقرار السعري وتعزيز المعروض من السلع الاساسية. 

صادرات الحاصلات الزراعية خلال النصف الأول من 2024

وارتفعت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية إلى 2.8 مليار دولار في النصف الأول من 2024 بزيادة 589 مليون و140 ألف دولار مقابل  نفس الفترة   من العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن  وزارة الزراعة.

 وأشار التقرير الى ارتفاع  220 ألف طن في إجمالي الصادرات الزراعية لتتجاوز 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن مقابل كميات العام الماضي.

أهم الصادرات الزراعية 

وقال التقرير إن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، والبصل، والبطاطا، والرمان، والثوم، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والطماطم والعنب. مشيرا  الى تطوير منظومة الحجر الزراعي وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر وجاءت الصادرات كالتالي:

1- احتلت صادرات الموالح الأعلى تصديرا بين الحاصلات التصديرية بنحو 2.5 مليون طن.

2- صادرات  البطاطس بلغت  927 ألف طن

3- بلغت صادرات البصل  131.2 ألف طن.

4- جاءت فى المركز الرابع الفاصوليا (طازجة + جافة) بإجمالي يقدر بنحو 84 ألف طن

5- بلغت صادرات العنب بإجمالي 71.6 ألف طن

6- بلغت صادرات  البطاطا بقيمة  64.8 ألف طن.

7- بلغت صادرات الطماطم   37.4 ألف طن

8- بلغت صادرات الفراولة 21.3 ألف طن

9- صادرات الثوم بإجمالي 16.8 ألف طن.

10- صادرات الجوافة في المركز قبل الأخير، بإجمالي كمية بلغ 10.8 ألف طن

11- صادرات الرمان في المركز الأخير بإجمالي 9134 طن.

 دعم القطاع الزراعي والمزارعين وتوطين زراعة وانتاج التقاوي

ولقد انطلق برنامج "عايشين بخيرها" بمحافظة بني سويف منذ عام  2019 بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي   واحدى شركات تصنيع المواد الغازية- عضو  اتحاد الصناعات،والذي يعد واحد من أكبر البرامج الزراعية    لتمكين آلاف المزارعين والمزارعات في محافظات البحيرة والجيزة والمنيا وبني سويف، من خلال دعم القطاع الزراعي والمزارعين وتوطين زراعة وانتاج التقاوي والبطاطس والذرة لمنتجاتها. فضلا عن  تعزيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. كما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للآلاف من الأشخاص، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم."  

 وتسعى شركات القطاع الخاص   الى دعم وتنمية وتطوير القطاع الزراعي، حيث قامت احد الشركات القطاع الخاص   بزراعة 40,000 فدان لتوفير 100% من احتياجاتها من البطاطس على المستوى المحلي. كما تعمل على دعم المزارعين وتزويدهم بالخبرات والمعرفة اللازمة لتحسين إنتاجيتهم وفقًا لأحدث المعايير العالمية للزراعة المستدامة.

ولقد نجح برنامج "عايشين بخيرها" في تمكين المجتمعات الريفية اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث ساهم فى زيادة انتاجية المزارعون والمزارعات المستفيدات بنسبة 30% مقارنة بالمزارعين الآخرين. 

وقدم البرنامج برامج تدريبية للمزارعين على أحدث التقنيات الزراعية، بدءًا من إعداد التربة وتجهيز التقاوي وصولًا إلى مراحل النمو المختلفة. ويشمل التدريب أيضًا إدارة الآفات والأمراض، والادارة المثلى للري، وتغذية النباتات بشكل صحيح. 

 واكد  الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والهيئات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص

وقال إن هذا التوجه   يتسق مع توجه الدولة في مجال تضافر كافة الجهود لتنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتتسم بالاستدامة؛ لاسيما أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لإقامة مشروعات مستدامة وتمكين المرأة المصرية بشكل عام والريفية بشكل خاص، وتكاملًا مع جهود الدولة لتطوير قرى حياة كريمة.

من جهته أعرب محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة احدى الشركات  وعضو اتحاد الصناعات   اهمية دعم وتمكين المزارعين المصريين،  لافتا الى انهم شركاء حقيقيين في رحلتنا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. 

 واشار الى  اهمية دعم القطاع الزراعي المحلي من خلال برامج تدريبية ومبادرات تسهم في توطين الزراعة 

وقال  أن برنامج "عايشين بخيرها" حقق نتائج جيدة  في زيادة إنتاج المزارعين والمزارعات بنسبة 30% مقارنة بالمزارعين الآخرين، بفضل تبني تقنيات زراعية حديثة، مثل الري بالرش والتنقيط. وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 500 الف.

القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات التنموية في مصر

 ووفقا لتصريحات  عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية،  اكد إن القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات التنموية في مصر، مشيرًا إلى أنه بدون القطاع الزراعي لن يكون هناك وفرة كبيرة في المحاصيل المختلفة.

 ولفت الى  أن مصر تصدر 120 محصول إلى 90 دولة على مستوى العالم، وأنه تم تحقيق زيادة في إجمالي الصادرات المصرية بـ280 مليون دولار بنهاية مايو الماضي.

واشار إلى تغيير هيكل الزراعات بالأصناف الجديدة لزيادة الإنتاج، وانضممنا إلى اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية للحافظ على المنتجات الزراعية

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