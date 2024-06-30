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اقتصاد

غرفة الحبوب: زيادة مخزون السلع الاستراتيجية لـ 6 أشهر

عبد الغفار السلامونى،فيتو
عبد الغفار السلامونى،فيتو
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أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه تم وضع خطة طموحة من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر للحفاظ على المخزون والوصول لاقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5.3 مليون طن بعدما كانت 1.2 مليون طن عام 2014  والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف. 

وأشار إلى وجود أكثر من مليون طن سعة تخزينية للقمح لدى صوامع القطاع الخاص  بجانب حرص الدولة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح ، وهو الامر الذي أدى إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في المتوسط إلى 6 أشهر.

ولفت إلى التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيوت الطعام سيحد من فجوة الاستيراد من الخارج وبالتالي سيساهم في تخفيض الضغط على العملة الأجنبية، مما سينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتجات لصالح المستهلك، كما تساهم أيضا في زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية الصناعية.
 
وأشار إلى أنه تم تطبيق منظومة جديدة للدعم من خلال صرف الخبز بالبطاقات الذكية وتخصيص 5 أرغفة يوميا لكل مواطن، ما أدى إلى القضاء على طوابير الخبز التي ظلت على مدار عشرات السنوات وكانت تتسبب فى المشاجرات وسقوط ضحايا باستمرار ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية  فى تطبيق منظومة تحفظ للمواطن كرامته في الحصول على الخبز المدعم ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن من خلال البطاقات التموينية، وارتفع الدعم المخصص للخبز إلى ما يقرب من 125 مليار جنيه بعدما كان لا يتجاوز 25 مليارا و30 مليار جنيه إضافة إلى صرف الخبز والسلع للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل وأسر تكافل وكرامة وأسر الضمان الاجتماعى.

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