مدرب النصر السعودي يتوعد العين الإماراتي في مواجهة دوري النخبة الآسيوي

دوري النخبة الآسيوي، أكد الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي أن مباراة العين الإماراتي المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لمشوار النصر في دوري النخبة الآسيوي.



وقال بيولي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعد بظهور فريق النصر بشكل أفضل خلال مباراة العين الإماراتي غدًا وأنا أعلم جيدًا تاريخ النصر ضد العين وكيف سيلعب الفريق الإماراتي في مباراة الغد".

مباراة النصر ضد العين

وفسر المدرب الإيطالي تذبذب مستوى ونتائج النصر السعودي في الفترة الأخيرة بعد التعادل مع الخلود والهلال وتوديع كأس خادم الحرمين أمام التعاون بأنه يعمل على تصحيح الأخطاء، ويراهن على تقديم مستوى متميز في مباراة العين.

وتابع: "نسعى إلى الوصول لأفضل طريقة لعب ممكنة ونتطلع أن تكون مباراة العين، بداية لاستقرار المستوى".

وحصد النصر 7 نقاط على مدار 3 مباريات في دوري النخبة الآسيوي، مقابل نقطة وحيدة في جعبة العين.



موعد مباراة النصر والعين

ويستقبل النصر ضيفه العين، على ملعب الأول بارك، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوي.