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رياضة

التشكيل الرسمي لمواجهة الغرافة والاستقلال في دوري النخبة الآسيوي

فريق الغرافة القطري
فريق الغرافة القطري

أعلن فريقي الغرافة القطري والاستقلال الإيراني عن تشكيل فريقهما للمواجهة التي تجمع  بينهما،  اليوم الإثنين، في إطار الجولة الأولى من الدور الأول لدوري النخبة الآسيوي.

تشكيل الغرافة لمواجهة الاستقلال 

في حراسة المرمى: خليفة أبو بكر.

خط الدفاع: عبد الله يوسف،ماتياس ناني، سيدو سانو، جانج هيونج سوو.

خط الوسط: فرجاني ساسي، أحمد محمد الجانحي، وعاصم ماديبو، فابريسيو دياز

خط الهجوم: فلورينيل كومان، وخوسيلو

تشكيل الاستقلال أمام الغرافة 

فرق المجموعة الأولى

وتضم المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، أندية: العين، السد، النصر السعودي، الغرافة القطري، الهلال السعودي، الوصل الإماراتي، أهلي جدة، الريان القطري، الشرطة العراقي، باختاكور الأوزبكي، الاستقلال وبرسبوليس الإيرانيين.

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