مصرع نقاش سقط من أعلى عقار في المنصورة

لقى نقاش مصرعه إثر سقوطه من علو ببرج سكني بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط شخص من علو بمنطقة المجزر بالمنصورة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين سقوط نقاش من الطابق الـ11 داخل مسقط برج بالمجزر.

وبالفحص والتحرى تبين أن الشخص يدعى إبراهيم مجدى عبدالسلام عارف 37 عاما مقيم بيلا - كفر الشيخ وتم نقله الى المستشفى الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.