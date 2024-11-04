الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع نقاش سقط من أعلى عقار في المنصورة

نقل جثة نقاش، فيتو
نقل جثة نقاش، فيتو

 لقى نقاش مصرعه إثر سقوطه من علو ببرج سكني بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط شخص من علو بمنطقة المجزر بالمنصورة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين سقوط نقاش من الطابق الـ11 داخل مسقط برج بالمجزر.

وبالفحص والتحرى  تبين أن الشخص يدعى إبراهيم مجدى عبدالسلام عارف 37 عاما مقيم بيلا - كفر الشيخ وتم نقله الى المستشفى الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس شرق المنصورة (صور)

افتتاح معرض الدقهلية العاشر لـ"أيادي مصر" للمنتجات اليدوية والتراثية (صور )

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السياسة الخارجية المستشفى الدولي النيابة العامة أمن الدقهلية سقوط شخص محافظة الدقهلية وكيل تعليم الدقهلية منطقة المجزر

مواد متعلقة

مصرع ضابطين في تحطم مروحية خلال مهمة تدريبية بإيران

مصرع طالب متأثرا بإصابته بطلق خرطوش على يد صديقه بطريق الخطأ في سوهاج

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

وزير التعليم يقرر استبعاد مدير المدرسة التجريبية بالخصوص

علي جمعة: لا تُذل نفسك لأحد الأرزاق بيد الله وحده

مفاجأة، كولر يرحب برحيل مدافع الأهلي في يناير

الشروط الكاملة للوظائف الجديدة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

مصدر بالأهلي يكشف تطورات مثيرة في مستقبل بيرسي تاو

العثور على سيارة بمياه ترعة السيول بغرب الأقصر (صور)

وصفوه بالأسطورة، تقرير تشريح يحيى السنوار يثير الجدل، وصيامه 72 ساعة قبل استشهاده يتصدر التريند

منوعات

المزيد

سقطت في وادي عميق، مصرع وإصابة العشرات في حادث سيارة بالهند

بعد قضائهم 6 أشهر في الفضاء، 3 رواد صينيين يعودون للأرض

طرد هاري وميجان واستبدالهما بالأمير أندرو، خطة سرية للملكة الراحلة إليزابيث

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الاثنين في السوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الاثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين بالسوق المحلي

أسعار السكر اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بالتبذير والإسراف

فضل صيام يوم الاثنين والسور التي كان يقرؤها النبي فيه

سور وآيات القرآن الكريم التي كان يقرأها النبي في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads