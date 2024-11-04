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أخبار مصر

رئيس الوزراء: المنتدى الحضري ثاني أكبر حدث تنظمه الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المنتدى الحضري العالمي ثاني أكبر حدث تنظمه الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ.

وقال: "تنظيم المنتدى الحضري العالمي رسالة تقدير من الأمم المتحدة لمدينة القاهرة.اختيار القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي يعكس الثقة بقدرتها على تنظيم الأحداث الكبرى. نأمل أن تكون نتائج المنتدى مهمة تحدث فرقا في موضوع التنمية الحضارية في ظل التحديات العالمية".
 

المنتدى الحضري العالمي

وقالت انكلوديا روسباخ، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إنه لا بد من تشكيل مستقبل مجتمعاتنا لمواجهة التحديات الحضرية.

وأضافت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن المنتدى الحضري العالمي تحالف كبير للتغلب على مشاكل الإنسان وإيجاد حلول للتحديات التي نواجهها، متابعة: نهدف إلى تحقيق الأهداف الإنمائية وتوطينها.

وأشارت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أن ما يقرب من 600 حدث يشهدها المنتدى الحضري العالمي تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة.

مؤتمر صحفي بشأن المنتدى الحضري العالمي 

وعقد منذ قليل مؤتمر صحفي بشأن المنتدى الحضري العالمي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في القاهرة

وانطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة المنعقد تحت شعار كل شيء يبدأ محليًّا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأقيمت اليوم احتفالية لرفع علمي جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إيذانًا بافتتاح فعاليات اليوم الأول للمنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري. 

وحضر الاحتفال برفع العلم كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من مسئولي الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة "الهابيتات".

 

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